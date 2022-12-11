تأهل 11 فريقاً من جامعات مصر والسعودية والإمارات وسوريا و الأردن إلى نهائيات مسابقة عالمية للبرمجيات مقرر إقامتها في مصر خلال شهر تشرين الثاني / نوفمبر 2023 بمشاركة متنافسين من شتى أنحاء العالم .

وقال الدكتور إسماعيل عبد الغفار، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) إن ذلك جاء بعد تصدر هذه الفرق نتائج المسابقة العربية الأفريقية للبرمجيات في نسختها رقم 25 التي أقيمت في منتجع شرم الشيخ الأسبوع الماضي وشارك فيها نحو 145 فريقا من طلاب جامعات يمثلون 22 دولة عربية وأفريقية.

وأضاف أن الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى كذراع فني لجامعة الدول العربية في التعليم و البحوث والاستشارات تنظم المسابقة كمقر إقليمي للمعلوماتية في الوطن العربي وتنظم مسابقات الدول العربية كخدمة مجتمعية.

ونظمت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري المسابقة الشهيرة بـ"معركة العقول" في أول كانون الأول/ ديسمبر الجاري ولمدة ستة أيام ، حصدت فيها مصر المرتبة الأولى متمثلة في فريق الأكاديمية العربية ، واحتلت سوريا المرتبة الثانية ، وفازت السعودية بالمرتبة الثالثة .

وقال المهندس محمد منجي بالمركز الإقليمي للمعلوماتية وعضو اللجنة التنفيذية للمسابقة إن الفرق المتأهلة إلى نهائيات المسابقة العالمية ، المقرر إقامتها في شرم الشيخ ، من جامعات في مصر وسوريا والأردن والسعودية والإمارات .

وأوضح منجي، لـ( د. ب. أ)، أن المسابقة تعمل على تأهيل الشباب لسوق العمل في أكبر شركات التكنولوجيا والبرمجيات في العالم، منبهًا إلى أن "العديد من الطلاب الفائزين في المسابقة على مدار السنوات الماضية يعملون في شركات جوجل وفيسبوك ومايكروسوفت وغيرها" .

وأضاف أن الكثيرين انشأوا شركاتهم الخاصة مما يدفع عجلة الاقتصاد الرقمي للمنافسة مع كبري دول العالم ويساهم في توطين صناعة تكنولوجيا المعلومات بما يتماشي مع خطط التنمية في كافة المجالات.