أعلن الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة أنه أضاف 16 منطقة محمية أخرى إلى قائمته الخضراء.

وتحتوي الدفعة الجديدة على 11 منطقة محمية في الصين، بما في ذلك حديقة تشيانجيانغيوان الوطنية في مقاطعة تشجيانغ الشرقية ومنطقة هوانغقوشو الشهيرة ذات المناظر الطبيعية الخلابة في مقاطعة قويتشو الجنوبية الغربية.

وقال جيمس هاردكاسل، رئيس فريق المناطق المحمية والمحفوظة في الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة، لوكالة أنباء ((شينخوا)) إنه بوسع المجتمع الدولي التعلم من ممارسات الحضارة البيئية في الصين.

وأفاد "لا يمكننا فعل أي شيء سوى الدعم والعمل والمساعدة والتعلم من الصين حول كيفية إدارتها للطبيعة ومناطق الحفظ والمتنزهات الوطنية والمحميات الطبيعية وما إلى ذلك".

وتكرم القائمة الخضراء للاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة ممارسات الحفاظ على الطبيعة الناجحة في جميع أنحاء العالم. ويتم اعتماد المنطقة المحمية أو المحفوظة التي تصل إلى معاييرها والاعتراف بها على أنها تحقق نتائج مستمرة للناس والطبيعة بطريقة عادلة وفعالة.