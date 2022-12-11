أنجبت امرأة شابة طفلا بشكل مفاجئ وهي على متن رحلة تابعة لشركة الخطوط الجوية الملكية الهولندية "كيه إل إم" كانت متجهة من الإكوادور إلى أمستردام الأسبوع الماضي، بحسب مستشفى سبارنس جاستويس الهولندي الذي عالج الراكبة.

وقال المستشفى إن المرأة كانت قد عانت من آلام في بطنها وذهبت إلى المرحاض، قبل ساعات قليلة من هبوط الطائرة يوم الأربعاء الماضي. وأضاف المستشفى أن المرأة أنجبت طفلها على متن الطائرة بعد حدوث تقلصات قليلة، وأنها لم تكن تعلم بحملها.

وكان على متن الطائرة طبيبان وممرضة من النمسا استطاعوا تقديم العون لها. وبحسب المستشفى، سميت الأم ابنها "ماكسيميليان" على اسم أحد الأشخاص الذين قدموا لها العون.

وتم نقل الأم إلى المستشفى بعد هبوطها في مطار شيفول.

والأم والابن على السواء في حالة جيدة، بحسب المستشفى، الذي رتب أيضا الأوراق اللازمة حتى تتمكن الأم وطفلها بين ذراعيها من مواصلة رحلتها إلى مدريد كما كان مخططا في الأصل.

وأكدت شركة الطيران الواقعة لوكالة الأنباء الهولندية "ايه ان بي".