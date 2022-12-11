كشفت دراسة طبية أمريكية عن تطوير عقار جديد ذي فاعلية كبيرة في علاج مرضى نقص الصفائح الدموية المناعي الذي يسبب مشكلات صحية كبيرة مثل الإحساس الدائم بالإرهاق والتوتر والاكتئاب، بالإضافة إلى تأثيره السلبي على الصحة العقلية للإنسان.

وذكرت الدراسة - التي نشرتها اليوم مجلة "ساينس نيوز" - أن العقار الجديد ويسمى "ايفجارتيجمود" يخفض وجود الأجسام المناعية التي تهاجم بروتينات الجسم ومن ثم تقلل إنتاج الصفائح الدموية التي تمنع تجلط الدم، مما يؤدي إلى إصابة المرضى بنزيف دموي وبقع حمراء على الجلد، وكدمات بعد الإصابات الطفيفة ونزيف باللثة بالإضافة إلى طمث غزير وهو مرض شائع بين النساء بشكل خاص.

وأشارت الدراسة - التي تعتبر حاليا في المرحلة الثالثة من التجارب السريرية - إلى أن تناول هذه العقار المستحدث أظهر تقدما في استجابة النظام المناعي بنسبة 8ر21 % بالمقارنة بنسبة 5 % بين المرضى الذين يتلقون علاجات من نوع اخر.. مضيفة أن العقار أثبت فاعلية بين جميع أنواع المرضى بصرف النظر عن أعمارهم ودرجة الإصابة بالمرض ولم يظهر أي أعراض جانبية شديدة.

ونقلت الدراسة عن كاثرين بروم الباحثة في مستشفى جامعة جورج تاون الأمريكية، قولها "إن الدراسة أجريت على 131 مريضا من أمريكا الشمالية وأوروبا واليابان وظهرت نتائجها بعد تناولهم للعقار لمدة تصل إلى 24 إسبوعا.

وأوضحت بروم أن المرضى الذين تناولوا العقار الجديد أظهروا تقدما ملموسا في عدد الصفائح الدموية والإحساس بالتعب والإرهاق، الأمر الذي نتج عنه تحسن في أدائهم لمهامهم اليومية.