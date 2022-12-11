ألقت السلطات الإيطالية القبض على سيدتين ألمانيتين في شمال إيطاليا وبحوزتهما 46 كيلوجراما من الكوكايين في سيارة.

وأعلنت الشرطة الإيطالية أنه تم العثور على المخدرات أثناء تفتيش بعد عبور الحدود النمساوية الإيطالية عند معبر "بيرنر" الحدودي.

وبحسب البيانات، تم إخفاء الكوكايين، الذي تُقدر قيمته السوقية بأكثر من مليون يورو، في 38 عبوة في السيارة. ونقلت السلطات المرأتين إلى ترينتو، حيث حكم قاضٍ بإيداعهن السجن في عاصمة الإقليم.

وبحسب بيانات المحققين، أوقفت الشرطة السيارة التي تحمل لوحة ترخيص ألمانية. ولأن المرأتين لم يُجبن إلا بشكل مراوغ عند سؤالهن عن سبب رحلتهن، وكانت هناك أيضا شكوك حول صحة بطاقات الهوية الخاصة بهن، ارتاب ضباط الشرطة فيهن وفحصوا السيارة بشكل أكثر دقة، وحينها عثروا على عبوات الكوكايين مخبأة تحت العجلة الاحتياطية، من بين أشياء أخرى.