أعلنت شركة حقول النفط البوليفية ، أن بوليفيا صدرت كميات من الغاز الطبيعي بقيمة 3 مليارات دولار للأرجنتين والبرازيل، في الفترة من كانون الثاني/يناير إلى تشرين الثاني نوفمبر، بزيادة 49% عن نفس الفترة من العام الماضي.

وتقوم بوليفيا بتصدير 8ر10 مليون متر مكعب يوميا من الغاز الطبيعي إلى الأرجنتين، بقيمة تصل إلى 6ر1 مليار دولار، وفقا لوكالة بلومبرج للأنباء.

وتحصل البرازيل على 9ر16 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي بشكل يومي مقابل 4ر1 مليار دولار.

وبلغ حجم التوريد المحلي 7ر12 مليون متر مكعب يوميا بقيمة 170 مليون دولار.