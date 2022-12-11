أصدر وزير الدفاع الشيخ عبدالله العلي توجيهاته بالعمل على إعداد تقرير مفصل حول الخلل الفني الذي أصاب إحدى طائرات الكاركال التابعة للقوة الجوية الكويتية الخميس الماضي، مع بيان الأسباب الفنية التي ادت الى وقوع مثل هذا الخلل وما إن كانت من النوع الاعتيادي أو غير ذلك.

وتأتي توجيهات الوزير العلي تأكيدا منه على حرص واهتمام وزارة الدفاع بتحقيق اقصى درجات الأمن والسلامة للمحافظة على حياة منتسبيها، وتعزيزا لمبدأ الشفافية والوضوح في التعامل مع مختلف الحوادث الفنية التي قد تقع في عموم قطاعاتها العسكرية وما يترتب عليها من اتخاذ كل الخطوات والإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن دون تساهل أو تهاون.