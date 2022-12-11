أشار المبعوث الأمريكي لشؤون المناخ جون كيري إلى أنه سوف يتابع عن كثب الخطط البريطانية لإقامة منجم فحم جديد في كمبريا ببريطانيا.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية بي أيه ميديا، أنه من المتوقع أن يبلغ انتاج المنجم الواقع تحت الأرض بالقرب من وايتهافن نحو 8ر2 مليون طن من الفحم سنويا لاستخدامه في صناعة الفولاذ، بدلا من توليد الطاقة.

ويقول المؤيدون إنه سوف يوفر نحو 500 وظيفة للمنطقة.

ولكن المعارضين حذروا من أنه سوف يسفر عن مزيد من انبعاثات الغازات الدفيئة ويقولون إنه درب من النفاق وسط جهود المملكة المتحدة لإظهار الريادة المناخية وحثوا العالم على التخلي عن الفحم.

وامتنع كيري عن انتقاد قرار الحكومة البريطانية ،ولكن قال لصحيفة" جارديان" إنه سوف يسعى للحصول على معلومات بشأن منجم الفحم.

وقال كيري الذي أوضح أن الولايات المتحدة تعمل على إغلاق محطات الطاقة التي تعمل بالفحم، إنه يمكن أن ينضم لمنتقدي الخطة في حال شعر إنها ترسل رسالة خاطئة عن التغير المناخي.

يشار إلى البيان الختامي لمؤتمر قمة المناخ كوب 27الذي عقد في شرم الشيخ في مصر الشهر الماضي ، قد دعا "إلى تسريع الجهود نحو خفض تدريجي لاستخدام الفحم غير المترافق بنظام التقاط الكربون والغاء الدعم غير المجدي للوقود الأحفوري".

كذلك دعا إلى "تسريع الانتقال النظيف والعادل إلى الطاقة المتجددة"