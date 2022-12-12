الدوحة - عبدالعزيز جاسم - فريد عبدالباقي



انضم ستاد المدينة التعليمية الملقب بـ «جوهرة الصحراء» إلى ملاعب 974، وأحمد بن علي والجنوب، في توديع منافسات كأس العالم، وذلك بعد أن استضاف مباراة الأرجنتين وهولندا في الدور ربع النهائي أول من امس وانتهت بفوز التانغو بركلات الترجيح.



وشهد ستاد المدينة التعليمية 8 مباريات من دور المجموعات، وصولا إلى الدور ربع النهائي للبطولة، وصدح الملعب بأصوات الجماهير التي وصل عددها إلى 349.114 مشجعا، حيث افتتح الملعب مبارياته بالمواجهة التي جمعت الدنمارك وتونس يوم 22 نوفمبر الماضي في الجولة الأولى من دور المجموعات، والتي شهدت حضور 42925 مشجعا، ثم مباراة الأوروغواي وكوريا الجنوبية يوم 24 نوفمبر، والتي حضرها 41663، كما استضاف مباراة پولندا والسعودية يوم 26 من الشهر نفسه بحضور 44259 مشجعا، تلتها مباراة كوريا الجنوبية وغانا يوم 28 نوفمبر، والتي شهدت حضور 43983 متفرجا، والتقى منتخبا تونس وفرنسا على أرضية ستاد المدينة التعليمية في 30 نوفمبر، بحضور 43627 مشجعا، قبل أن يختتم الملعب سلسلة مباريات دور الـ 16 باحتضان مباراة المغرب وإسبانيا التي حضرها 44667 مشجعا أغلبهم من الجماهير المغربية والعربية.



وفي الدور ربع النهائي احتضن «جوهرة الصحراء» المباراة التي جمعت منتخبي كرواتيا والبرازيل والتي شهدت حضور 44555 مشجعا.



والمدينة التعليمية هو ستاد استثنائي سلط الضوء على مكانة قطر المميزة كمركز تعليمي ديناميكي للطلاب والأكاديميين في مختلف أنحاء الوطن العربي والعالم.



وهو ببساطة مركز رائد للمعرفة والابتكار، كما يشير اسمه، حيث تضم هذه المنطقة عددا من الجامعات العالمية الرائدة التي تحفل بالاختراعات والابتكارات، بفضل تحلي كل من فيها بأفكار جديدة وأبحاث متطورة تعكس المواهب المميزة والابتكارات الرائعة.

ويتناغم تصميم الملعب الحديث مع الهندسة المعمارية الإسلامية التقليدية تحاكي المثلثات على الواجهة الخارجية أنماطا هندسية معقدة تشبه الألماس، وتشع وتتلألأ بحسب حركة الشمس.



أما في الليل فتضاء الواجهة بأضواء مميزة لتمنح المشجعين فرصة الاطلاع على عرض فني في غاية الروعة، لذا يطلق على هذا الستاد اسم «جوهرة الصحراء». ويجسد الستاد في تصميمه الجودة والمتانة والمرونة.



وتضم المنطقة المحيطة بالملعب نادي المدينة التعليمية للغولف الذي استضاف في 2020 ولأول مرة بطولة قطر ماسترز للغولف التي تدخل ضمن الجولة الأوروبية.



ويعد ستاد المدينة التعليمية أول ملاعب مونديال 2022 يحصل على شهادة المنظومة العالمية لتقييم الاستدامة «جي ساس» من فئة الخمس نجوم في التصميم والبناء.

ويتميز بتقنية التبريد، حيث استمتع المشجعون واللاعبون وأجهزة الفرق خلال المباريات بتقنية التبريد المتطورة.



ومن المقرر تفكيك 20 ألفا من مقاعد الطبقة العلوية للملعب، الذي يتسع لـ 40 ألف مشجع، والتبرع بها لصالح مشاريع رياضية في دول تفتقر للبنية التحتية الرياضية، ثم الاستفادة من الستاد بطاقته الاستيعابية المخفضة لاستضافة منافسات كرة القدم وغيرها من الأحداث الرياضية الأخرى، إضافة إلى إنشاء متاجر لبيع التجزئة، وعيادة رياضية، وفندق صغير بالمنطقة العلوية من الستاد.



وحصل ستاد الثمامة على شهادة المنظومة العالمية لتقييم الاستدامة «جي ساس» التي تمنحها المنظمة الخليجية للبحث والتطوير «جورد» من فئة الخمس نجوم، حيث يراعي التصميم المبتكر للملعب كل جوانب الاستدامة.



كما سيشكل الستاد بعد تخفيض طاقته الاستيعابية والتبرع بـ 20 ألف مقعد للدول النامية مقرا لمباريات فريقي الأهلي والعربي بمختلف المباريات المحلية والقارية، وهو ما يعزز دوره في مجال الإرث الرياضي محليا وعالميا.