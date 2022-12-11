أعلنت منصة (واتس اب WhatsApp) طرح إمكانية البحث في المجموعات عن طريق إدخال اسم جهة اتصال لبعض المستخدمين في آخر تحديث لتطبيق (واتس اب) لسطح المكتب (WhatsApp Desktop).

وذكر موقع "وابيتا إنفو"، المعني بأحدث مزايا تطبيق المراسلات الفورية الشهير، أنه تم إصدار القدرة على البحث عن مجموعاتك الأخيرة عن طريق إدخال اسم جهة اتصال لبعض المستخدمين على (WhatsApp Desktop) وسيتم طرحها لمزيد من الأشخاص خلال الأيام المقبلة.

وتطرح (واتس اب) باستمرار تحديثات على تطبيقاتها للهواتف الذكية وسطح المكتب لتحسين تجربة المستخدمين.