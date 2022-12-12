هادي العنزي



لكل بطولة عالمية ضحايا، أحيانا يكون لاعب كبير فريسة سهلة لجماهير بلاده، نتيجة إهداره فرصة سهلة لمنتخب بلاده، وفي أغلب الأحيان يتحمل المدرب مسؤولية الإخفاق، فمنهم من يبتعد طوعا بإعلانه عدم الاستمرار في منصبه، ومنهم من تتم إقالته من قبل الاتحاد المعني.



وكأس العالم في قطر، بطولة ارفع البطولات الكروية، وأهمها على الإطلاق، وقد شهدت بدورها ضحايا جددا من المدربين، حيث تسبب النتائج التي أسفرت عنها عددا من المنتخبات إلى ابتعاد مدربين كبار، وآخرين لم تسنح لهم الفرصة بشكل مثالي لكي يقدموا أفضل خبراتهم التدريبية مع فرقهم، لسبب أو لآخر، وجاءت الإقالة أو الابتعاد لتخفيف حنق الجماهير الغاضبة، أو إدراكا للمسؤولية، أو اعترافا بالإخفاق الفني.



وفيما يلي نستعرض أبرز المدربين الذين أصبحوا ضحايا مونديال قطر 2022:



٭ الإسباني لويس إنريكي: خرج من «الباب الفني الضيق» بعد خروجه من الدور ربع النهائي على يد المنتخب المغربي بركلات الترجيح (3-0)، ليأتي إعلان الاتحاد الإسباني سريعا معلنا إقالة المدير الفني لمنتخب «لاروخا»، وتعيين لويس دي لا فونتي خلفا له، وكان إنريكي قد أشرف على قيادة المنتخب الإسباني منذ عام 2018، وقاده إلى نهائي بطولة دوري الأمم الأوروبية، بالإضافة إلى وصوله إلى نصف نهائي بطولة أمم أوروبا 2020، قبل خسارته ضد المنتخب الإيطالي بركلات الترجيح.



وقاد إنريكي منتخب «لاروخا» للتأهل إلى مونديال قطر، بعدما تصدر المجموعة الثانية ضمن التصفيات الأوروبية المؤهلة لهذه المسابقة، ولكنه حل وصيفا في المجموعة الخامسة، خلف اليابان المتصدر، ليلاقي منتخب «أسود الأطلس» الذي تمكن من الإطاحة به في الدور ثمن النهائي.



٭ المدرب البرتغالي كارلوس كيروش ودع هو الآخر منتخب إيران بعدما فشل في بلوغ الدور الثمن النهائي، إذ حل في المركز الثالث بالمجموعة الثانية برصيد 3 نقاط، بعد خسارته (6-2) في الجولة الأولى، وفوزه على ويلز (2-0) بالجولة الثانية، قبل الهزيمة بالجولة الثالثة والأخيرة أمام منتخب الولايات المتحدة 1-0، وقد فشل كيروش في قيادة المنتخب المصري لبلوغ مونديال قطر، ليتم تعيينه مدربا للمنتخب الإيراني في شهر سبتمبر الماضي، خلفا للكرواتي دراغان سكوتشيتش ويشارك في النهائيات.



٭ من جانب آخر، وضع الأرجنتيني جيراردو تاتا مارتينو حدا لمشواره مع المنتخب المكسيكي، الذي استمر لـ 3 سنوات، إثر الخروج المبكر من دور المجموعات، بعدما حل في المركز الثالث ضمن المجموعة الثالثة، برصيد 4 نقاط، بفارق الأهداف عن المنتخب الپولندي الوصيف، وبنقطتين عن منتخب الأرجنتين المتصدر بـ 6 نقاط، وكان منتخب المكسيك قد تعادل في المباراة الأولى ضد پولندا سلبا، ثم انهزم أمام رفقاء ليونيل ميسي بنتيجة (2-0)، قبل الفوز على المنتخب السعودي بنتيجة (2-1).



٭ أول مدرب أوروبي يغادر المونديال كان المدرب الإسباني روبرتو مارتينيز المدير الفني لمنتخب بلجيكا، وذلك بعد إذ فشل في بلوغ دور الـ 16 لمونديال قطر، بعدما احتل «الشياطين الحمر» المركز الثالث ضمن المجموعة السادسة، برصيد 4 نقاط بعد فوزه على كندا (1-0)، وخسارته أمام المغرب (2-0)، وتعادله مع كرواتيا (0-0)، ليضع مارتينيز حدا لمسيرته مع المنتخب البلجيكي التي استمرت 6 سنوات، تمكن خلالها من تحقيق المركز الثالث في كأس العالم بروسيا قبل 4 سنوات، بعد فوزه على إنجلترا بالمباراة الترتيبية.



٭ وفي أفريقيا، وبعدما حل المنتخب الغاني بالمركز الأخير ضمن المجموعة الثامنة، بعد تحقيقه فوزا واحدا على كوريا الجنوبية بنتيجة (3-2)، وخسارته مواجهتين أمام البرتغال (3-2)، والأوروغواي بنتيجة (2-0)، ليتسبب ذلك في مغادرة المدير الفني أوتو أودو منتخب «البلاك ستارز».



وقرر أودو، البالغ من العمر 47 عاما، العودة للعمل في ألمانيا وإكمال مهمته مع نادي بوروسيا دورتموند، وذلك بعد نهاية مشواره المؤقت مع المنتخب الغاني في كأس العالم قطر 2022.



٭ وفي آسيا، أعلن المدرب البرتغالي باولو بينتو رحيله عن منتخب كوريا الجنوبية، بعد الخسارة الكبيرة أمام البرازيل بنتيجة (4-1)، ضمن منافسات دور الـ 16 لمونديال قطر، إذ أكد بينتو أنه اتخذ قراره منذ شهر سبتمبر الماضي.



وكان رفقاء سون قد تأهلوا في المركز الثاني عن المجموعة الثامنة، بعد تعادلهم في الجولة الأولى أمام الأوروغواي (0-0)، ثم خسارة أمام غانا (3-2)، وفوز مثير على البرتغال (2-1) بالجولة الثالثة والأخيرة.



٭ وفي أميركا اللاتينية، وضع المدرب القدير تيتي حدا لمسيرته مع المنتخب البرازيلي، بعد خروج منتخب بلاده على يد منتخب كرواتيا بركلات الجزاء الترجيحية، وقد كان تيتي أعلن مسبقا عن أن مونديال الدوحة سيكون الأخير له على رأس الجهاز الفني لراقصي «الساميا» ليغادر العجوز دون لقب كبير، وبحسرة كبيرة في عشاق الفريق الممتع.



٭ وعودة إلى أوروبا، وبعد خروج منتخب «الطواحين» من الدور ربع النهائي على يد «التانغو» بقيادة نجمهم الأسطورة ليونيل ميسي، أعلن المدرب الهولندي لويس فان غال انتهاء مسيرته مع منتخب بلاده، وقال المدرب المحنك الذي يبلغ 71 عاما خلال المؤتمر الصحافي: «لن أتابع عملي كمدرب مع المنتخب الهولندي، كانت مباراتي الأخيرة في ثالث فترة لي».



وعاد فان غال من التقاعد لتدريب هولندا العام الماضي على الرغم من معركته القاسية مع سرطان البروستاتا، علما أنه سبق له أن أشرف على الفريق في مرورين سابقين (2000 - 2001 و2012 - 2014).