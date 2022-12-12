ميسي يغرد خارج السرب.. وأتمنى أن يحمل الكأس

منتخب بلجيكا خالف التوقعات.. وياسين بونو يستحق جائزة أحسن حارس



مبارك الخالدي



في كل بطولة وحدث مهم تكون للنجوم كلمة وبصمة، وعندما يتعلق الأمر بأكبر حدث عالمي «كأس العالم» فلا بد أن نرصد آراءهم وتوقعاتهم.

«الأنباء» التقت أحد نجوم الكرة الكويتية، لاعب المنتخب الوطني ونادي السالمية فواز عايض واستطلعت آراءه وتوقعاته عن مونديال قطر:



ما توقعاتك لمواجهتي الدور نصف النهائي؟



٭ بالنسبة لمواجهة كرواتيا والأرجنتين أتوقع فوز منتخب التانغو بقيادة ميسي وبلوغه النهائي، وكذلك منتخب فرنسا قادر على عبور منتخب المغرب الذي نتمنى ان يحقق المستحيل بالوصول الى النهائي الحلم، ولذلك أتوقع ان يكون النهائي بين الأرجنتين وفرنسا.



كيف تنظر إلى مباراتي الدور ثمن النهائي أول من امس؟



٭ فوز المغرب إنجاز تاريخي نفخر به وقد تمكن من احتواء البرتغال ونجومه، كما تمكنت فرنسا من الإفلات من المنتخب الانجليزي الشرس، وكانت المواجهتان غاية في المتعة والإثارة.



منتخب توقعت ان يتألق لكنه خرج من الأدوار الأولى؟



٭ منتخب بلجيكا خالف التوقعات وتوقعنا ان يذهب الى مدى بعيد لكنه فشل في تحقيق الطموح.



منتخب افتقدته في هذا المونديال؟



٭ المنتخب الإيطالي ونجومه فله نكهة خاصة لكنها كرة القدم ونحن نتقبل كل نتائجها.



كيف رأيت أداء المنتخبات العربية في المونديال؟



٭ أداء مشرف بشكل عام ونتائج مذهلة منها فوز السعودية على الأرجنتين، فضلا عن نتائج المغرب الكبيرة والمتتالية، كما ان منتخب تونس لم يقصر خلال دور المجموعات ونلتمس العذر للعنابي القطري رغم انه تحصل على دعم غير مسبوق.



المنتخب الذي كان مفاجأة المونديال؟



٭ بلا شك المنتخب المغربي ونتائجه المتميزة.



كيف تقيم ظهور رونالدو وميسي في هذا المونديال؟



٭ النجم الأوحد هو ميسي الذي ليس قبله او بعده نجم او لاعب وهو يمتلك الكثير رغم التقدم في العمر، وكلنا شاهدنا السحر في تمريراته القاتلة والتي نقلت الأرجنتين نقلة كبيرة بعد ظهور باهت في بداية دور المجموعات، وفيما يتعلق بالنجم رونالدو فقد عانى للأسف الكثير من المشاكل التي أثرت على ظهوره.



من يستحق لقب أفضل حارس مرمى؟



٭ النجم ياسين بونو حارس المغرب فهو بارع جدا وكان صاحب الفضل مع زملائه في نتائج أسود الأطلس وبلوغهم الدور قبل النهائي لأول مرة في تاريخ المغرب والعرب وأفريقيا.



من تتوقع ان يكون نجما للمونديال؟



٭ ميسي فلا يوجد لاعب مثله، وأتمنى ان يحمل الكأس التاريخية.



من تتوقع ان يحصد لقب المونديال؟



٭ الصراع قوي بين فرنسا والأرجنتين وأتمنى ان تحقق الأرجنتين اللقب من أجل ميسي واستعادة جماهير الأرجنتين العاشقة لذكريات انتصارات مونديال 1978 و1986.



تقييمك لتنظيم المونديال في قطر؟



٭ أشعر بالفخر والاعتزاز لهذا النجاح الذي فاق التوقعات، فالتنظيم وإدارة المباريات والسيطرة على هذا الحضور الجماهيري الكبير وكذلك النقل التلفزيوني وكلها إبداعات سطرها الشباب القطري، فالنجاح تخطى تنظيم مونديال الى تصدير فكرة مهمة للغاية وهي مقدرة الشباب الرياضي العربي على إدارة أكبر الأحداث الرياضية.