ناصر العنزي



نقول في الأمثال «ما للشدايد إلا أهلها، وما يفك الحديد إلا الحديد، وانطح الصياح بالصياح، واضرب على الكايد لا صرت بلشان»، ويقولون في الحكم والمواعظ «الجبناء لا يعرفون للنجاح سبيلا»، والمنتخب المغربي طبق كل هذه الأقوال وظهر شديدا وقويا ورد على صياح خصومه بصياح عال، وأكد أنه شجاع لا يعرف الجبن طريقا له، واكتسح خصومه واحدا تلو الآخر ولم يدخل مرماه سوى هدف واحد من خمس مباريات، وتأهل كأول فريق عربي إلى نصف النهائي وفرض نفسه بين الأربعة الكبار في العالم وعلى مرمى حجر من بلوغ المباراة النهائية، ودعونا نتساءل: هل بإمكان «أسود الأطلس» الفوز بكأس العالم؟ والجواب ولم لا، فالذي قدر على البرتغال أول من أمس قادر على فرنسا بعد غد بانتظار يوم الختام فهل تتحقق المعجزة؟



لحظة بكاء كريستيانو رونالدو عقب الخسارة مشهد يلخص الانتصار المغربي المدوي، فعندما يبكي مثل رونالدو دلالة على الانهيار والانهزام وعمق الكارثة التي تسبب بها نجوم المغرب في منتخب بلاده، والمحبون لرونالدو يقولون «يستاهلون» وخصوصا مدربهم سانتوس الذي أنكر فضل رونالدو عليه في لقبيه كأس أمم أوروبا ودوري الأمم الأوروبية وتخلى عنه في هذه البطولة.



بونو وحكيمي وياميق وأمرابط وعطية الله وسايس وزياش وأوناحي وملاح وسفيان والنصيري أسماء تسجل في قائمة «الشرف»، هم ركائز التأهل التاريخي ومدربهم وليد الركراكي وستظل قفزة النصيري للكرة راسخة في الأذهان.



٭ انجلترا لا تفوز حتى لو مرمى الخصم بلا حارس، الانجليز لديهم دوري عريق وشائق ونجوم لكن منتخبهم لا يتقن ثقافة الفوز ويخرج من المنافسة عندما يثار غبار المعركة، ومازال لقبهم الوحيد في مونديال 1966 جامدا في الثلاجة ولم يحققوا بعده أي فوز في كل البطولات التي شارك فيها.

ركلة الجزاء التي أهدرها هاري كين أكدت فشلهم في المباريات الحاسمة، صحيح ان كل لاعب معرض لمثل حالته لكنه سددها بطريقة «بشعة» وقد اصطادت كاميرا التلفزيون الفرنسي مبابي وهو يضحك بملء شدقيه على هاري كين!



٭ الفرنسيون عازمون على الكأس، وخطواتهم السريعة تدل على «شر في راسهم» ولديهم مدرب محنك يقود مجموعة متفاهمة متجانسة، والحقيقة أن فرنسا هي الأكثر إمتاعا واقناعا مع الارجنتين حتى الآن، لذلك على مدرب المغرب أن يتعامل مع الفرنسيين في مباراة الحلم بعد غد على غير تعامله مع خصومه السابقين، والحذر من «النفاثات» الفرنسية المتمثلة في مبابي وديمبلي وغريزمان، والحقيقة اننا من محبي منتخب الديوك الفرنسية لكن ليس من مشجعيه، وقد افتقدنا اثنين من أفضل لاعبيه هما كريم بنزيمة ونغولا كانتي الذي كان يقطع أرجاء الملعب كالحراثة.



٭ من قال لمعلقي مباريات كأس العالم إننا نطرب لصراخهم، الشوالي وغيره أزعجونا بصراخهم من البداية إلى النهاية، ولا يتوقفون لحظة لالتقاط الأنفاس، ولا يتركون المشاهد يلتقط انفاسه أيضا، التعليق من فنون الكرة أيضا وأهمها التحكم في نبرات الصوت وعدم تكرار المعلومة، لكن ما نسمعه هو الصراخ المتواصل حتى لو توقف اللعب، في المقابل تابعنا بعض المباريات بصوت المعلق الانجليزي فكانت بالفعل أفضل نصيحة وصلت لنا.