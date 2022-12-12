أثنى المدير الفني للمنتخب الإنجليزي غاريث ساوثغيت على أداء لاعبيه رغم الهزيمة أمام المنتخب الفرنسي ووداع منافسات مونديال قطر.



وقال ساوثغيت عقب المباراة إن أي لاعب، وكذلك الحارس لا يستحق اللوم وحده لأن الفريق هو الذي خسر المباراة، وأضاف: «نحن جميعا في هذا المأزق معا كمنتخب، هذه كانت النتيجة التي خرجنا بها بعد 100 دقيقة من اللعب وبعد بذل قصارى الجهد على الملعب، لقد قدمنا كل ما لدينا للفوز وحافظنا على تماسكنا، ولاعبونا كانوا جيدين للغاية، ونحن نفوز معا ونخسر معا كفريق».



وأعرب ساوثغيت، عن حزنه البالغ، وقال: «كرة القدم قاسية للغاية، منتخب إنجلترا فعل كل شيء في مباراة اليوم أمام فرنسا، ولكنه لم ينتصر».



وأضاف: «قدمنا أفضل مبارياتنا في كأس العالم، ولكن افتقدنا اللمسة الأخيرة، ولم ننجح سوى في تسجيل هدف وحيد.. النتيجة غير عادلة ولا تعبر عن أحداث المباراة».

وتابع: «التوفيق لم يكن معنا، وأهدرنا ضربة جزاء في وقت مهم.. لا ألوم اللاعبين، كرة القدم تكون لعبة جماعية ويتقاسم اللاعبون والجهاز الفني المسؤولية فيها».



وعن رسالته للاعبين عقب المباراة، قال ساوثغيت: «قلت إنه يجب عليهم أن يعرفوا إلى أي مرحلة وصلنا، وأنهم من أفضل المنتخبات في البطولة، وكان لديهم الاستحواذ الأكبر والتسديدات الأكثر على المرمى، أكثر من المنافس».



وأضاف: «قلت لهم إن الأداء الجيد ولم يقتصر على هذه المباراة وإنما في جميع مراحل كأس العالم الحالية، لقد طبقنا فلسفتنا على أرض الملعب وحاولنا العودة مرة أخرى بهدف التعادل وصمدنا أمام الضغط، وأعتقد أنني لم أكن لأطلب المزيد من هذا الفريق، لم نستطع الفوز، وهذا يجعل لدينا مشاعر صعبة حيث أتينا إلى هنا بثقة في قدرتنا على التتويج».



وعن حكم المباراة واستياء بعض اللاعبين من قراراته، قال ساوثغيت: «خسرنا المباراة، لا أعتقد أن علي التحدث عن الحكام، فقط أود أن أثني على منتخب فرنسا، وأتمنى لهم حظا وافرا، لاعبوهم أدوا بطريقة رائعة، أهنئهم على ذلك وعلى التأهل، ولا أعتقد أن لي الحق في أن أتحدث عن الحكام».

وعن أداء الفريق في البطولة، قال ساوثغيت: «أعتقد أن الفريق تحسن أداؤه خلال كأس العالم هذه، ولا أعتقد أننا كنا بعيدين عن المستوى المأمول في هذه المباراة، كنا نستحق تواجدنا هنا في هذه المرحلة، وهناك العديد من النقاط الإيجابية في مباراة دور الثمانية»، مضيفا: «أعتقد أننا قدمنا في هذه المباراة أفضل أداء لنا في البطولة لأننا لعبنا أمام منتخب كبير، وكما قلت نحن لم نستطع أن نتغلب على المنافس وفي النهاية تحسم المباريات بالأهداف».



وعن مستقبله في تدريب المنتخب الإنجليزي، قال ساوثغيت: «أعتقد أنني أحتاج الى بعض الوقت بعد نهاية هذه البطولة بالنسبة لي، لأن هناك الكثير من المشاعر والأفكار التي تدور في بالي حاليا، أود أن أتخذ القرار الصحيح بالنسبة للمنتخب وللاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، وعلي أن أتحقق من أن هذا القرار سيكون هو القرار الصائب، وبالتالي أعرف دائما أن هناك اضطرابات في المشاعر بعد مثل هذه المباريات».