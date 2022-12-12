حافظ الفرنسي كيليان مبابي على صدارة هدافي البطولة برصيد 5 أهداف تلاه بـ 4 أهداف كل من زميله أوليفييه جيرو والأرجنتيني ليونيل ميسي.



فيما جاء برصيد 3 أهداف كل من: إينير فالنسيا (الإكوادور)، كودي خاكبو (هولندا)، ماركوس راشفورد، بوكايو ساكا (إنجلترا)، ألفارو موراتا (إسبانيا)، ريشارليسون (البرازيل)، غونسالو راموس (البرتغال)، هذا، وتمنح جائزة الحذاء الذهبي لمن يسجل أكبر عدد من الأهداف.

بحال تعادل لاعبين أو أكثر، تمنح الجائزة لصاحب أكبر عدد من التمريرات الحاسمة. بحال استمرار التعادل، يحرز الجائزة اللاعب الذي خاض أقل عدد من الدقائق.



جيرو: المغرب رائع



أبدى النجم الفرنسي أوليفيه جيرو سعادة غامرة بعدما قاد منتخب بلاده للفوز على نظيره الإنجليزي 2-1 في ختام منافسات الدور ربع النهائي ببطولة كأس العالم المقامة في قطر، مشيدا بالمنتخب المغربي قبل مواجهة الفريقين في المربع الذهبي.



وسجل جيرو الهدف الثاني الحاسم للمنتخب الفرنسي في شباك نظيره الإنجليزي على ملعب ستاد البيت، ليقود الفريق إلى المربع الذهبي حيث سيواجه نظيره المغربي يوم الأربعاء على الملعب نفسه.



وقال جيرو، الذي توج بجائزة أفضل لاعب في المباراة، في المؤتمر الصحافي: «هي فرحة هائلة سنعيشها هذه الليلة، ومن الغد (أمس الأحد) سنبدأ العمل لأنه لايزال أمامنا مباراتان نتطلع لخوضهما، ونأمل في الذهاب لأبعد نقطة ممكنة».

وأضاف جيرو الذي رفع رصيده في المونديال الحالي إلى أربعة أهداف: «سنواجه يوم الأربعاء المنتخب المغربي، وهو فريق رائع قد استعرض قوة وصلابة ذهنية ومهارات عالية، في هذه المباراة حظينا بفرصة عدم الذهاب للأوقات الإضافية، الآن سنستمتع بالفوز ولكن علينا أن نستعد كي نقدم ما يجب تقديمه أمام المغرب».

وعن شعوره بتسجيل هدف الفوز على إنجلترا وكذلك الهدف الأول في مباراة دور الستة عشر التي انتهت بالفوز على پولندا 3-1، قال جيرو: «الهدفان كانا رائعين بالنسبة لي، ولكن الأخير كان أفضل بكثير، فقد أتيحت لي فرصة قبلها وحاولت التسجيل لكنني ربما كنت متسرعا أكثر من اللازم وبيكفورد (حارس مرمى إنجلترا) تمكن من التصدي، لكنني توقعت أن أحظى بفرصة بعدها، وبالفعل عندما سجلت كان لدي شعور لا يوصف».

وتحدث عن الحالة الذهنية للمنتخب الفرنسي في مونديال 2018 الذي توج بلقبه وكذلك في المونديال الحالي، قائلا: «أستطيع أن أقول إن هذه المباراة تذكرني بشكل غريب بمباراتنا أمام بلجيكا في (الدور قبل النهائي) في 2018 (التي انتهت بفوز فرنسا 1-0)».

وأوضح: «حيث نتقدم في الأهداف حينها ثم تماسكنا للحفاظ على النتيجة، لكن السيناريو في هذه المرة مختلف لأنهم (منتخب إنجلترا) عادوا في هذه المباراة ثم استمروا في الضغط وكانت لديهم ثقة في فرصهم».

وتابع: «لكنهم بعدها أدركوا خطورتنا في الهجمات المرتدة، الشيء المهم في مثل هذه المباريات أنها تعتمد على التفاصيل وعلى الفاعلية في الهجمات، شكلنا ضغطا وهم أيضا قاموا بذلك، لكن الحظ لعب دورا أيضا».