





مبارك الخالدي - يحيى حميدان - هادي العنزي



أصبح منتخب المغرب حديث الجميع ليس على المستوى العربي بل على مستوى العالم أجمع، بعد الإنجاز التاريخي الذي حققه في بطولة كأس العالم بتأهله إلى الدور نصف النهائي لأول مرة عربيا وأفريقيا، وتحدث الكثيرون بإعجاب عن هذا المنتخب الذي أسقط منتخبات لها باع كبير واسم على خارطة كرة القدم العالمية، مثل بلجيكا وإسبانيا والبرتغال.



«الأنباء» توجهت إلى عدد من المختصين والرياضيين بمختلف تخصصاتهم، لتتعرف على آرائهم حول «أسود الأطلس» وما حققوه من إنجاز تاريخي كبير، يمثل للكثيرين بداية حقبة جديدة للكرة العربية والأفريقية، فجاءت التعليقات متماهية مع حالة الفرح العامة التي تعيشها الشعوب العربية التي تابعت المونديال القطري الكبير، مشيدة بالانتصارات التي تحققت على أيدي أبناء المغرب، وآملة بأن تكون الخطوة الكبرى التي تحققت بعزيمة «أسود الأطلس» بداية جديدة للكرة العربية على المستويين القاري والعالمي، ونقلة مهمة نحو آفاق رحبة في مختلف المجالات الرياضية، خاصة أن قطر سجلت قفزة كبيرة بتنظيمها المونديال بنسخته الـ 22، ليكتمل المشهد الرياضي العربي في أبهى صوره، وأجمل تجلياته.



نصار: أشجع فرنسا.. وأتمنى فوز المغرب









قال المدرب الوطني وليد نصار انه من عشاق منتخب فرنسا لكنه يتمنى فوز المغرب في مواجهتهما في نصف النهائي والوصول إلى المباراة النهائية.



وأشار نصار إلى أن وصول «أسود الأطلس» إلى نصف النهائي مستحق قياسا على المستوى الكبير الذي قدمه منذ انطلاق منافسات المونديال وتجاوزه منتخبات قوية جدا، مؤكدا ان احتراف لاعبي المغرب في أقوى البطولات الأوروبية بسن صغيرة ساهم في تطور عقليتهم ومستواهم وباتوا يجارون أي منتخب أوروبي كبير في الرتم بسهولة ولا يركنون للدفاع فقط.



وبين نصار أن منتخب المغرب يجب أن يستغل سوء حالة دفاع فرنسا رغم امتلاك «الديوك» خطي وسط وهجوم ناريين، بالاضافة إلى حارس مرمى على مستوى عال مثل هوغو لوريس، الا أن معاناته واضحة في الخط الخلفي وهو ما يجعل الفريق يستقبل الأهداف.



وأوضح نصار أن على المغرب كذلك الحذر من الثلاثي كيليان مبابي وأوليفييه جيرو وأنطوان غريزمان، وهذا الأخير يعتبر «مفتاح اللعب» في تشكيلة فرنسا ويقوم بأدوار كبيرة في صناعة الفرص لزملائه.



اتش: إنجاز تاريخي شرّف العرب وأفريقيا









قال عضو مجلس ادارة النادي العربي علي اتش ان ما حققه منتخب المغرب يعد انجازا كبيرا لهذا المنتخب العربي الذي شرف العرب وقارة أفريقيا، فقد أثبت تأهل منتخب أسود الاطلس أن الانجاز لم يأت من فراغ، فالمنتخب المغربي تم تحضيره بشكل ممتاز للغاية، ونجح الاتحاد المغربي في اختيار المدرب الوطني وليد الركراكي الذي تميز في قراءته للمباريات منذ الأدوار الأولى.



وأضاف ان الجهاز الفني للمنتخب المغربي تفوق على نفسه فشاهدنا في كل مباراة اسلوب لعب وخطة تناسب الفريق المنافس، فكان التنظيم الدفاعي رائعا جدا وكذلك اداء خط الوسط والهجوم، فضلا عن الالتزام والتفاعل الكامل بين اللاعبين والمدرب، ولا ننسى كذلك الدعم الجماهيري من المغرب وجميع العرب من مباراة لأخرى حتى بلغ النجاح ذروته في التأهل الى المربع الذهبي الى جوار افضل المنتخبات العالمية في إنجاز تاريخي.



راشد: «أسود الأطلس» أثار فينا الحماس









أعرب مهاجم القادسية والمنتخب الوطني سابقا ومدرب فئة الناشئين بنادي الساحل حاليا محمد راشد، عن تعاطفه الكبير مع منتخب المغرب خلال المونديال القطري الحالي، مشيرا إلى أنه يساند «أسود الأطلس» كما لو كان منتخب الكويت، خاصة أن ما يقدمه أثار فينا الحماس بعد وصوله للدور نصف النهائي في كأس العالم، وهو إنجاز غير مسبوق على مستوى الوطن العربي، وكان يعتبر حلما بالنسبة لنا بتأهل منتخب عربي لأعلى المراحل في هذه البطولة الكبيرة.



وأضاف راشد أن المغرب يتميز بوجود مجموعة متجانسة من اللاعبين ويقودهم المدرب وليد الركراكي، وهو كمدرب لم يكن معروفا أو صاحب سيرة ذاتية قوية، الا أنه بات الآن اسما عالميا وغير كل المفاهيم عن المدرب العربي.



وأردف راشد: «أرى أن كفة المغرب أمام فرنسا في نصف النهائي ستكون متساوية بشكل فعلي وليس بشكل عاطفي، ومن الممكن أن تؤثر الإصابات التي ضربت صفوف أسود الأطلس والتي كان آخرها المدافع رومان سايس والجناح حكيم زياش، بالإضافة إلى ان طرد المهاجم البديل وليد شديرة، وهو من اللاعبين الذين يعتمد عليهم المدرب الركراكي، أثر على معنويات الفريق وهو ما لا نتمناه».



نايف: أسعدنا جميعاً.. وتأهل بجدارة









أبدى لاعب منتخبنا الوطني والنادي العربي السابق ومدير الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر طلال نايف سعادته بتأهل المنتخب المغربي إلى الدور نصف النهائي في كأس العالم، وقال: حقق «أسود الأطلس» ما عجزت عنه منتخبات كثيرة، وجاء تأهله بجدارة واستحقاق، بعدما تغلب على أفضل منتخبات القارة الأوروبية، بدءا من بلجيكا، ومرورا بإسبانيا في دور الـ 16، وانتهاء بالبرتغال في الدور ربع النهائي، ونأمل مواصلة النتائج الكبيرة، والفوز على منتخب فرنسا، والتأهل للمباراة النهائية، لافتا إلى أن فوز المغرب يعد فوزا للعرب جميعا.



وأكد نايف أن منتخب المغرب قادر على تجاوز عقبة المنتخب الفرنسي رغم الكوكبة المتميزة من اللاعبين التي يضمها في صفوفه، مضيفا أن الفريق المغربي كذلك لديه بطاقات رابحة، من بينها حكيم زياش، وسفيان امرابط، وأشرف حكيمي، وعزالدين أوناحي، والحارس ياسين بونو، ولعل ما يميزه الروح العالية التي يلعب بها في جميع المباريات، والانسجام الكبير بين لاعبيه في مختلف مراكزهم.





الشريدة: الركراكي أصلح ما أفسده خليلوزيتش









قال لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي كاظمة حاليا والمنتخب الوطني سابقا شريدة الشريدة إن ما حققه منتخب المغرب كان «يعتبر أمرا مستحيلا» لبلادهم ولكل العرب قبل البطولة، خاصة في ظل مشواره الصعب في مونديال قطر الحالي.



وأضاف الشريدة ان «أسود الأطلس» كان «الحصان الأسود» في البطولة من خلال مستوياته الرائعة التي قدمها وتجاوزه لمنتخبات كبيرة في عالم كرة القدم، مشيرا إلى أن سر منتخب المغرب يكمن في «روح الفريق الواحد» التي صنعها المدرب المحلي وليد الركراكي بعد التعاقد معه في أغسطس الماضي عوضا عن المدرب السابق، البوسني وحيد خليلوزيتش، والذي على ما يبدو أن اللاعبين لم يكونوا مرتاحين معه، في حين قام الركراكي بتصحيح الأمور داخل منتخب المغرب عبر إعادة اللاعبين المعتذرين بسبب خلافات مع خليلوزيتش، وهو ما جاء بالإيجاب على المجموعة بشكل عام.



وأوضح الشريدة أن منتخب المغرب جعل طموحاتنا ترتفع، ونتمنى أن نراه في نهائي المونديال، ولكن أمامه عقبة صعبة للغاية تتمثل في منتخب فرنسا الذي أتوقع تأهله إلى النهائي رفقة الأرجنتين.



الخالدي: ما حققه «فخر العرب» لم يكن ضربة حظ









أكد مدير الفريق الأول لكرة القدم بنادي السالمية بدر الخالدي أن فوز المغرب على البرتغال 1-0 في الدور ربع النهائي جاء مستحقا، مضيفا انه لم يكن ضربة حظ مطلقا، فهدف المباراة الوحيد جاء في الشوط الأول، وكان هناك متسع من الوقت ليقدم الفريق البرتغالي أفضل ما لديه، وبالفعل حاول قدر استطاعته، واجرى مدربه سانتوس جميع تبديلاته التكتيكية، وأشرك نجم الفريق كريستيانو رونالدو، إلا أن «أسود الأطلس» تمكنوا من مواجهتهم، بل والمبادرة في مهاجمة مرمى البرتغال، واضاعوا عدة فرص وكان بإمكان المنتخب المغربي مضاعفة النتيجة وحسمها بفارق أكثر من هدف.



وأشاد الخالدي بتفوق المنتخب المغربي على كبار القارة الأوروبية، وقال: فخر العرب في كرة القدم تفوق على كبار القارة الأوروبية، وأدهش العالم بكرة حديثة تضاهي أفضل المستويات العالمية، ونأمل أن تسهم هذه النتائج في إحداث نقلة نوعية للكرة العربية في المجمل.



الملا: التوافق بين المدرب واللاعبين وراء الإنجاز





عبر المعلق الرياضي طارق الملا عن سعادته البالغة بتأهل منتخب «أسود الاألس» الى الدور نصف النهائي لكأس العالم، وقال إن هذه النسخة من البطولة هي نسخة المفاجآت الكبيرة، ويحق لنا كعرب أن نفخر بهذا المنتخب الذي عكس صورة إيجابية للغاية عن الكرة العربية والأفريقية.



وأكد انه متى توافر العمل الجاد والمخلص فستتحقق النتائج وهو ما فعله المغرب، فقد نجح في مقارعة منتخبات النخبة في العالم، ونحن نشعر بسعادة كبيرة ونتمنى أن يستمر الزحف المغربي الى نهائي البطولة.



وأضاف الملا: أعتقد أن التوافق بين المدرب الوطني واللاعبين وجودة اللاعب المغربي كانت الخلطة السرية وراء هذا الإنجاز، فاللاعب المغربي متميز بانضباطه والتزامه بالتعليمات الفنية، حيث اكتسب ذلك من خلال انتظامه في الدوريات الأوروبية وغيرها المتقدمة على مستوى العالم، ونجح المدرب في أن يضيف عليها بعدا من الشجاعة والحماس كونه مدربا وطنيا فكانت هذه النتائج المبهرة.





السويدان: المغرب قدم الكرة العربية بأفضل صورة









ذكر مدير الفريق الأول لكرة القدم بنادي الصليبخات أحمد السويدان أن المنتخب المغربي قدم كرة حديثة، حظيت بتقدير واحترام جميع المتابعين، كما قدم الكرة العربية للعالم بأفضل صورة ممكنة، وكان أداؤه متزنا دفاعا وهجوما في جميع مبارياته، بقيادة مدربه الوطني وليد الركراكي الذي أجاد التعامل مع كل مباراة على حدة، وعزيمة وإصرار لاعبيه، وحرصهم الدائم على بذل أفضل ما لديهم في جميع المباريات، وقد تأهل للدور نصف النهائي كأول منتخب أفريقي وعربي بجدارة واستحقاق، وأسعد العرب من المحيط إلى الخليج.



وأكد السويدان أن المستويات المتميزة التي قدمها المنتخب المغربي من شأنها إحداث نقلة نوعية كبيرة في الكرة العربية، وقال: «المغرب رفع مستوى التحدي، ووضع المنتخبات العربية أمام واقع جديد، ومسؤوليات كبيرة، وعلى الجميع أخذ المنتخب المغربي قدوة ومثلا أعلى، والاستفادة من التجربة المغربية بجميع تفاصيلها».