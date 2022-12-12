ذكرت صحيفة «واشنطن بوست» الأميركية أنه وبمجرد انطلاق صافرة حكم مباراة المغرب ضد البرتغال إيذانا بفوز «أسود الأطلس» تعالت أصوات الهتافات في جميع أنحاء القارة الأفريقية، حيث منح الفوز المغرب موقعا مرموقا في المربع الذهبي، وهي المرة الأولى التي يصل فيها فريق من أفريقيا ومن العرب إلى تلك المرحلة من البطولة.



ونقلت الصحيفة في مقال رصدت فيه ردود الفعل تجاه هذا الفوز عربيا وأفريقيا وأوردته عبر موقعها الإلكتروني، عن كوابينا يبواه المعلق الرياضي الغاني في محطة «جي تي في» العاملة في غانا، فرحته وهو يصرخ قائلا: «نعم! نعم! نعم! نعم! نعم!» حيث ظهر في البث المباشر على شاشة التلفزيون بينما كان يتحدث بصوت عال، غير قادر على احتواء مشاعر فرحته.



وأشادت الصحيفة بالأداء المغربي في مباريات كأس العالم، قائلة: «قدم أداء مذهلا.. حيث تغلب على العديد من القوى الأوروبية: بلجيكا وإسبانيا والآن البرتغال، كما أثار نجاحه الفخر والوحدة في جميع أنحاء العالم العربي، الأمر الذي أثار الشعور بالنسبة للبعض بحقبة سابقة من القومية العربية. ولكن المغرب هو بلد أفريقي في الوقت ذاته - ويقول المشجعون الأفارقة «إن ثرواته في كرة القدم تنتمي إلى القارة بأكملها أيضا، من غانا إلى كينيا إلى ومصر وتونس والصومال، حيث يعلق مشجعو كرة القدم آمالهم على المغرب».



وأعادت الصحيفة إلى الأذهان أن آخر 3 منتخبات أفريقية وصلت إلى ربع النهائي وخسرت مبارياتها، وكلها في نهايات صعبة: فخسرت الكاميرون 2-3 أمام إنجلترا في 1990، والسنغال 0-1 لصالح تركيا عام 2002، وغانا بركلات الترجيح أمام أوروغواي في 2010. لكن امس الاول، وبهدف من يوسف النصيري في الدقيقة 42، حقق المغرب الإنجاز الذي استعصى على الفرق الثلاثة السابقة ليصنع بذلك التاريخ.



وغرد الرئيس الصومالي السابق محمد فرماجو قائلا: «لقد جعلتمونا حقا نشعر بالفخر # المغرب. وهذه شهادة على أن أفريقيا آخذة في النهوض وأننا قوة لا يستهان بها».



أما عن أجواء الاحتفال في شمال أفريقيا، فكانت مشاعر الفرحة بالنصر عارمة، حيث أطلقت أبواق السيارات في شوارع الدار البيضاء احتفالا بهذا الفوز. وقالت الصحيفة: «احتشد المشجعون في المقاهي وأطلق السائقون الصافرات للاحتفال وسمعت هتافات بوسط البلد في القاهرة، وفي تونس العاصمة احتشدت الجموع أمام المسرح الوطني على الطريق الرئيسي بالعاصمة التونسية، وأوقدوا المشاعل ولوحوا بالأعلام وفي العاصمة الليبية طرابلس تجمع المشجعون في ساحة عامة وشاهدوا المباراة بفارغ الصبر. وبعد فوز المغرب، رفعوا الأعلام المغربية والليبية والابتسامات المبهجة تعلو وجوههم».



واختتمت الصحيفة الأميركية مقالها قائلة: «إنه على وسائل التواصل الاجتماعي بدأ بعض المعجبين في إعادة توزيع أغنية نجمة البوب شاكيرا لكأس العالم 2010 في جنوب أفريقيا، «واكا واكا (هذا الوقت لأفريقيا)». وكتبت شاكيرا نفسها تغريدة على تويتر قائلة: «هذه المرة لأفريقيا !!». أما عن الركراكي فقد كتب: «يمكننا أن نحلم، لماذا لا نحلم بالفوز بكأس العالم؟».