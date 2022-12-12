

الدوحة - فريد عبدالباقي



أشاد المدرب الفرنسي لمنتخب السعودية لكرة القدم هيرفي رينارد بأداء المنتخب المغربي وتحقيق إنجاز تاريخي ببلوغه الدور نصف نهائي مونديال قطر 2022.



وقال رينارد الذي حرص على متابعة لقاء المغرب والبرتغال في ستاد الثمامة، إن منتخب «أسود الأطلس» يمتلك لاعبين يمتازون بالروح القتالية هو سر نجاح المنتخب تحت قيادة المغربي وليد الركراكي.



وأكد المدرب الفرنسي أن المنتخب المغربي استطاع تشريف الكرة العربية والافريقية في مونديال قطر وتأهله إلى الدور نصف النهائي للمرة الأولى في تاريخه، مضيفا أن مونديال قطر أثبت أنه بطولة المفاجآت، ما حققه المنتخب المغربي يدعم هذا الأمر، لاسيما أنه استطاع تحقيق انتصارات مدوية على منتخبات بحجم بلجيكا، وإسبانيا، والبرتغال، وكندا خلال مشواره في البطولة.



وبسؤاله عن المدرب وليد الركراكي وما قدمه حتى الآن مع المنتخب المغربي رغم من إشرافه على المنتخب المغربي قبل شهرين فقط من انطلاق المونديال، قال رينارد: «اشكر الركراكي على العمل الكبير الذي يقدمه مع المنتخب المغربي، وكذلك اللاعبون الذين عملوا معه بجد وطبقوا تعليماته الفنية، وهو ما جعل المنتخب المغربي من أفضل أربعة منتخبات في العالم حاليا»، لافتا إلى أن المنتخب الغاني كان قريبا من تحقيق إنجاز مماثل لمنتخب المغرب، وذلك عندما خسر أمام منتخب الأوروغواي في مونديال جنوب أفريقيا 2010، في الدور ربع النهائي، لكن المنتخب المغربي استطاع وضع الكرة الأفريقية في الواجهة عندما صعد إلى الدور نصف النهائي في إنجاز كبير.