

يحيى حميدان



كان مدربو المنتخبات المنافسة للمغرب في مونديال قطر الحالي على استعداد لتعطيل نقاط القوة المتمثلة في حكيم زياش وأشرف حكيمي وسفيان مرابط ويوسف النصيري، إلا أنهم لم يضعوا لاعب خط الوسط عز الدين أوناحي في الحسبان، قبل أن يجذب كل الأضواء له بعد مستوياته الكبيرة التي قدمها في الملاعب القطرية، وبالتأكيد لن يبقى طويلا في ناديه الحالي أنجيه الفرنسي صاحب المركز الـ 20 الأخير في ترتيب المسابقة.



أوناحي هو «مدير العمليات المستحيلة» في كتيبة المدرب وليد الركراكي، تجده في كل مكان، يعطل هجمات المنافس، يتميز بالخروج بالكرة تحت الضغط، مراوغ ممتاز، يقدم تمريرات مرسومة من دون خربشات، وحاضر في التسديد من مسافات بعيدة إذا لزم الأمر.



قبل 18 شهرا من الآن، لم تبد الأندية المميزة في أوروبا اهتمامها بخدمات أوناحي خريج الوداد البيضاي وأكاديمية محمد الخامس، بسبب بنيته الجسمانية الضعيفة فقط، حيث رأى الكثير من المدربين أنها تعيقه عن تقديم الفائدة المرجوة بسبب احتكاكه مع لاعبين أكثر ضخامة منه.



وبعد وصول أوناحي لعمر الـ 18، فضل الخروج من المغرب والاحتراف في أوروبا، وكانت بدايته ضعيفة بعدما وقّع للفريق الثاني في ستراسبورغ الفرنسي، قبل أن ينتقل إلى الفريق الثاني أيضا في أفرانش النادي الصغير من الدرجة الثالثة في فرنسا، وصعد بعد ذلك للفريق الأول في أفرانش وخاض معه 27 مباراة وسجل 5 أهداف، وكان أنجيه النادي المعروف الوحيد الذي دخل على الخط لضمه لصفوفه في صيف 2021 وهو ما كان أشبه بالمغامرة بالنسبة لهم، إلا أن أوناحي بات عنصرا مهما في قائمة الفريق وتمكن من فرض نفسه عبر روحه القتالية العالية.



وخصص مدرب إسبانيا لويس إنريكي وقتا للحديث عن أوناحي بعد الخروج على يد المغرب من دور الـ 16 عبر ركلات الترجيح، حيث قال: «من أين أتى هذا الطفل؟ أنا آسف لا أتذكر اسمه، يمكنه اللعب على أعلى المستويات، لقد فاجأني»، وسيبقى اسم أوناحي في ذاكرة إنريكي بعد المستوى الرائع الذي قدمه في مونديال قطر.



لم يكن أوناحي في حسابات منتخب المغرب، وجاءت قصة انضمامه إلى «أسود الأطلس» بالصدفة بعدما ذهب المدرب السابق، البوسني وحيد خليلوزيتش، إلى فرنسا لمتابعة زميله في أنجيه سفيان بوفال، إلا أن خليلوزيتش أعجب بإمكانيات «مدير العمليات المستحيلة» وضمه لصفوف المنتخب للمرة الأولى في العام الماضي.

ويبدو أن خليلوزيتش قدم هدية ثمينة للمغرب على الرغم من مشاكله الكثيرة مع نجوم «أسود الأطلس».