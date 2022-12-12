أصدر مدير عام البلدية م. أحمد المنفوحي تعميما بشأن التدابير المتخذة في موسم الأمطار.



وتضمن التعميم التالي: على كل قطاعات وأفرع البلدية بالمحافظات ضرورة اتخاذ التدابير والاستعدادات لمواجهة موسم الأمطار وفقا للتالي:



٭ التنبيه ومتابعة شركات النظافة المتعاقدة مع البلدية للتأكد من تنظيف جميع المناطق المحيطة بالمناهيل وإزالة ما حولها من مخلفات وأكياس بلاستيكية أو مواد بناء أو انقاض.



٭ التأكد من تفريغ حاويات النفايات بشكل دوري وخاصة قبل بدء الحالة المطرية لعدم انجرافها مع مياه الأمطار وغلق الجاليات.



٭ التأكد من عدم وضع حاويات النفايات فوق مناطق الخدمات الخاصة بوزارة الأشغال وغيرها.



٭ التأكد ومتابعة قيام الاجهزة الرقابية بالبلدية وفروعها بالمحافظات ممثلا بإدارات النظافة العامة واشغالات الطرق وإدارات السلامة بإزالة اية انقاض او مخلفات فوق مناهيل وجاليات الامطار او داخل الجاليات واتخاذ الاجراءات القانونية في هذا الشأن لمن يخالف ذلك.



٭ التأكد من وضع معدات النظافة في حالة استعداد تام وفي مناطق قريبة من المناطق السكنية مع تفعيل خطة الطوارئ.



٭ التواجد الدائم للجهاز الرقابي والمسؤولين بجميع مستويـــاتهم الوظيفية اثناء هطول كميات كبيرة من الامطار وتفعيل خطة الطوارئ.



٭ تكثيف الجولات الميدانية بمختلف المناطق السكنية وتواجد الفرق الميدانية داخل المناطق وخارجها.



٭ التنسيق مع الجهات المعنية عن تلقي البلاغات في مختلف المناطق بالبلاد ومساندة أصحاب البلاغات في أعمالها والتأكد من إزالة أسباب الشكاوى.



٭ التنسيق ومساندة الأجهزة التابعة للجهات المعنية في فتح الطرق بالمعدات والعمالة المتاحة كل فيما يخصه.



٭ مساعدة الجهات الحكومية في سحب كميات المياه من الطرق او المنازل.



٭ رفع المخلفات الناتجة عن الامطار وتنظيف المناطق والطرق والشوارع.



٭ مساندة الجهات المعنية بالدولة بالمعدات والعمالة في حدود الإمكانات المتاحة.