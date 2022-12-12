كشفت إدارة العلاقات العامة في البلدية عن قيام فريق الطوارئ بفرع بلدية محافظة مبارك الكبير بتكثيف جولاته الميدانية بجميع مناطق المحافظة على المحلات التجارية والأسواق المركزية والجمعيات التعاونية ورصد القسائم المخالفة لاشتراطات البلدية والتعديات على أملاك الدولة فضلا عن رصد الإعلانات العشوائية في الشوارع والميادين وإزالتها. وفي هذا السياق، أكد رئيس فريق الطوارئ بفرع بلدية المحافظة ناصر الهاجري حرص الفريق الرقابي على التأكد من التزام المحلات التجارية وأصحاب العقارات والشركات بالشروط والضوابط المعمول بها في البلدية، مشيرا الى ان الجولات الميدانية التي تم تنفيذها قد أسفرت عن تحرير 7 مخالفات وتوجيه 4 إنذارات في مختلف انحاء المحافظة.