أعلن البنك التجاري الكويتي عن ممارسة حقه بشراء أسهم الخزينة، حيث إن البنك لديه الصلاحية لشراء أسهم الخزينة بموجب كتاب الموافقة الصادر عن بنك الكويت المركزي بتاريخ 25 أكتوبر 2022 وذلك لمدة ستة أشهر تنتهي في 20 مايو 2023.

وعليه فقد قام البنك بممارسة هذا الحق من خلال بورصة الكويت مباشرة وذلك للإتاحة لمن يرغب من جميع المساهمين ببيع جزء من أسهمهم.

ويوضح البنك أنه قد تواصل مع بورصة الكويت للقيام بعملية شراء أسهم الخزينة من خلال تقديم عرض شراء (Tender Offer) كما هو معمول به في الأسواق العالمية وذلك لتحقيق العدالة لجميع المساهمين.

هذا، ومن مبدأ الشفافية يوضح البنك التجاري الكويتي أنه يقوم بطلب الكميات لشراء أسهم الخزينة من خلال السوق مباشرة وذلك نتيجة تعثر القيام بشراء أسهم الخزينة من خلال عرض الشراء (Tender Offer).



.. ويُعلن فائز «النجمة» الأسبوعي



أجرى البنك التجاري سحبه الأسبوعي على حساب النجمة، وقد تم إجراء السحب يوم أمس في مبنى البنك الرئيسي، بحضور ممثل وزارة التجارة والصناعة عبدالعزيز أشكناني.



وقد قام البنك بتغطية السحب مباشرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث أعلن عن فوز: محمود ابراهيم غلوم محمد بجائزة نقدية بقيمة 5 آلاف دينار.

يذكر أن جوائز «حساب النجمة» مميزة بحجم مبالغ الجوائز المقدمة، بالإضافة إلى تنوعها طوال السنة، والتي تتضمن سحوبات أسبوعية بقيمة 5 آلاف دينار، وشهرية بقيمة 20 ألف دينار، بالإضافة إلى جائزة نصف سنوية بقيمة 500 ألف دينار، وسحب آخر العام على أكبر جائزة نقدية مرتبطة بحساب مصرفي في العالم بقيمة 1.5 مليون دينار.