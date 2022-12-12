أعلن بنك وربة أسماء الفائزين بسحوبات السنبلة الأسبوعية وحساب الحصالة والمكافأة الطلابية الشهرية، وذلك بحضور ممثل وزارة التجارة والصناعة وموظفي البنك.



وبالنسبة للعملاء الذين حالفهم الحظ خلال سحب السنبلة الأسبوعي، فقد توج 10 رابحين من عملاء البنك حصل كل منهم على 1000 دينار، وهم: جاسم محمد حسين دشتي، سند فيصل مبارك بن كتال، ناصر عبدالله ناصر الناصر، هيلاء حمود جلوي الشمري، أحمد حاشوش خزعل الخالدي، إسلام محمود محمد أبو طالب، مشاري أحمد محمد العلي، عبدالرحيم محمد محمد إبراهيم، مفرح مطر علي بطي، عبدالعزيز عبدالله حسن الخضير.



أما فائزو سحب «الحصالة الرقمية الأسبوعي» لعملاء Bloom، فهم: مريم فهد سعود البصيري، تركي فهد حمود المطيري، تركي طلال تركي العتيبي، جمانة علي فاضل العنزي، عبدالكريم ماجد عبدالكريم الفار.



كما يبارك «وربة» لفائزي سحب «المكافأة الطلابية الشهرية» لعملاء Bloom، وهم: عبدالرحمن بدر ناصر الحسيني، راشد تركي راشد العتيبي، المها سلطان نايف المرشد، عبدالرحمن حمود مرزوق العازمي، أسماء فالح عبدالرحمن العبودي.



وحول الشروط، قال عبدالعزيز البخيت مدير منطقة المجموعة المصرفية للأفراد: يتطلب الآن وجود 100 دينار لدخول سحوبات السنبلة الأسبوعية والسحوبات الكبرى، علما بأن العميل ما زال يحصل على فرصة واحدة مقابل كل 10 دنانير في الحساب، والفرص تحتسب على حسب أدنى رصيد في الحساب خلال الشهر.

لذلك يجب أن يكون قد مضى على المبلغ شهر كامل في الحساب للتأهل للسحب الأسبوعي، وشهران كاملان للسحوبات الكبرى لاحتساب الفرص. هذا، ولا توجد قيود أو حدود للسحب والإيداع، كلما زاد المبلغ المودع زادت فرص العميل للربح.