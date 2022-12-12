داليا وفائي: الدورة الـ 11 للمعرض تتزامن مع الخطوات الحكومية الجديدة لوضع حلول شاملة للقضية الإسكانية

مشاركة واسعة من الجهات الحكومية والشركات الخاصة بمجال الصناعات والبناء والتشييد والتشطيبات



أعلنت شركة «إكسبو- تاج» للمعارض والمؤتمرات عن إطلاق فعاليات الدورة الحادية عشرة لمعرض الصناعات والبناء، اليوم الاثنين وذلك في فندق الجميرا المسيلة ويستمر حتى 15 ديسمبر تحت رعاية وحضور عمار العجمي وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة ووزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني.



وقالت المدير التنفيذي للشركة داليا وفائي، في تصريح صحافي، عن الدورة الـ 11 للمعرض: تتزامن مع الخطوات الحكومية الجديدة لوضع حلول القضية الإسكانية والعمل على تسريع المشاريع وتقليص فترة الانتظار ووضع خطط لاستيعاب الطلبات الاسكانية وإنشاء مدن جديدة.



وأضافت وفائي أن تحرير جزء من أراضي الدولة سيسهم في حل المشكلة الإسكانية وتوفيرها لطالبي الرعاية السكنية، مشيرة إلى أن المعرض ومن خلال ما يطرحه من أفكار ومنتجات وتطبيقات جديدة في هذا المجال يساهم في خدمة المواطنين من أصحاب القسام المقبلين على بناء بيوتهم.



وذكرت أنه وفق الإحصائيات الرسمية، فإن إجمالي ما تم توزيعه من الوحدات السكنية منذ عام 1956 وإلى الآن هو 102.068 قسيمة و60235 بيتا و1364 شقة.



وأوضحت أن أبرز المشروعات الإسكانية التي طرحتها المؤسسة العامة للرعاية السكنية مدينة المطلاع السكنية الذي تبلغ مساحته 10.261.8 هكتار، حيث تم توزيع 28.288 وحدة سكنية، و«ضاحية جنوب عبدالله المبارك»، حيث تبلغ مساحة المشروع 435.76 هكتارا وتم توزيع 3.260 وحدة سكنية، ومشروع «جنوب مدينة صباح الأحمد السكنية»، حيث تم توزيع 17.576 وحدة سكنية حتى 6 أكتوبر 2022، إضافة إلى مدينة صباح الأحمد السكنية حيث تم توزيع 9574 وحدة سكنية، وغيرها من المشاريع التي ستسهم في حل هذه القضية.

وأفادت وفائي بأن المعرض هذا العام يطرح أحدث ما توصلت إليه صناعة البناء والتشييد في العالم، بما يلبي احتياجات السوق الكويتي من مواد البناء، واحتياجات المواطنين في هذا الشأن من خلال العديد من شركات المقاولات والبناء والتشييد المشاركة بالمعرض.



ولفتت إلى أن معرض الصناعات والبناء لطالما مثل فرصة ملائمة للمواطنين للحصول على كل ما يحتاجون اليه في هذا الجانب تحت سقف واحد، وقد استطاع أن يحتل مكانة كبيرة ومهمة باعتباره تجمعا وطنيا متخصصا في عالم البناء والتشييد.



وأشارت إلى أن المعرض حظي على مدار عشرة أعوام بثقة الرعاة والمشاركين به من القطاعين العام والخاص، إذ حرصت كبرى الشركات التي تعنى بمجال الصناعات والبناء والتشييد ومواد الديكور والتشطيبات، على المشاركة في فعالياته، إلى جانب الجهات الحكومية ذات الصلة والتي تحرص على المشاركة، وتقوم من خلال أجنحتها الخاصة بالمعرض، بالرد على كل استفسارات المواطنين فيما يتعلق بقطاع البناء والتشييد والإسكان، وتقديم النصائح والإرشادات لهم في هذا الشأن.



«توب دوور»



من جهتها، قالت المدير العام لشركة «توب دوور للأبواب الداخلية»، نادية جاسم سراب إن الشركة تتطلع من خلال مشاركتها بالمعرض، إلى إبراز منتجاتها للسوق المحلي والخليجي، وعرضها على أكبر عدد ممكن من الجمهور وإبراز جديدها من المنتجات والجودة العالية لها التي تخدم ذوق العميل وتطلعاته للمنتج.



وأضافت سراب أن الشركة ستقدم خلال المعرض، عددا من منتجاتها مثل الأبواب الداخلية بأنواعها، وتقديم عدة عروض مختلفة على منتجاتها.



وأوضحت أن السوق الكويتي بهذا المجال من أفضل أسواق المنطقة، وذلك لاستمرار المشاريع الجديدة في القطاعين الخاص والحكومي، مقترحة الإكثار من المعارض لما لها من دور كبير بتعريف الجمهور بالمنتجات المتوافرة في هذا المجال.



وذكرت أن الشركة تعاونت مع وزارة التربية لإنجاز عدة مدارس لديها، إضافة إلى قيامها بالعديد من المشاريع السكنية في المطلاع وغرب عبدالله مبارك وجنوب عبدالله مبارك وعدة مشاريع تجارية.



«مطابخ كازابيلا»



من جهته، قال مدير مبيعات في شركة «علي ثنيان الغانم وأولاده» «مطابخ كازابيلا» في الكويت محمد باسل إن الشركة تتطلع من خلال مشاركتها في المعرض إلى إرضاء العملاء، مشيرا إلى أنها ستقدم خلال المعرض مطابخ إيطالية معالجة ضد المياه والحرارة والبكتيريا مع تقديم خصم 30% على المطابخ.



وأضاف باسل أن السوق الكويتي في هذا المجال مواكب لأحدث ما توصلت إليه التقنيات في مجال البناء والتشييد، لافتا إلى أن الشركة ساهمت بالعديد من المشاريع في هذا المجال مثل بعض الفلل السكنية منها (فيلا فهد الغانم - فيلا فاضل الداود - فيلا بيضون - فيلا رائد البغلي - فيلا بن نصف.. وغيرها).



«صناعات البحر»



من جانبه، قال المدير العام لشركة «صناعات البحر»، عبدالحكيم أبو ياسين إن الشركة تسعى من خلال مشاركتها بالمعرض إلى تعزيز وجودها في السوق المحلي، واستقطاب عملاء جدد.



وذكر أبو ياسين أن الشركة ستقدم خلال المعرض مواد السيليكون العازلة ومواد لاصقة بأنواعها المختلفة، مبينا أنه لن يتم طرحها للبيع، بل فقط للعرض ويمكن إعطاء عينات مجانية للتجربة.



وبين أن السوق المحلي في هذا المجال يوجد به تنوع في المنتجات من عدة مصادر داخلية وخارجية، مؤكدا ضرورة دعم المنتج المحلي لتعزيز مكانته ومنافسته في السوق في ظل المنافسة الشديدة من المنتجات المستوردة، والتشديد في تطبيق القرارات الحكومية بتفضيل المنتج المحلي على المستورد.



وذكر أن الشركة قامت خلال السنوات الأخيرة بتوصيف وإدراج منتجاتها في معظم المشاريع الحيوية في الكويت ومنها على سبيل المثال، مشروع المطار الجديد، وقصر العدل، وجامعة الكويت (الشدادية)، معربا عن الفخر بأنه لا يكاد يخلو أي مبنى في الكويت من مادة السيليكون الخاصة بصناعة الشركة.