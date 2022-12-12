في فعالية مثيرة وممتعة، نظمت شركة الملا وبهبهاني ـ الموزع المعتمد لسيارات ألفا روميو، ابارث، كرايسلر، دودج، فيات، جيب، رام وموبار في الكويت، بالتعاون مع نادي موبار الكويت، يوما مفتوحا في نادي باسل سالم الصباح لسباق السيارات والدراجات، تخلله العديد من الفعاليات والأنشطة واختبار لقدرات سيارات «جيب» الأسطورية.



حضر الفعالية العديد من مالكي سيارات «جيب» وعائلاتهم الشغوفين بمغامرات جيب والطامحين دوما الى الانطلاق بحرية والاستمتاع بطبيعة كويتنا الحبيبة.



وقد شهدت الفعالية أيضا تواجد عضوات نادي موبار الكويت، وهي الإضافة الجديدة للنادي، وقد أبدين إعجابهن بالأنشطة والفعاليات المتنوعة، وأثبتن أن هذه الأنشطة ليست حكرا على الرجال فقط من خلال مشاركتهن في المسابقات الخاصة والتي شهدتها الفعالية.



وبدأ توافد المشتركين من الساعة التاسعة صباحا، وفور وصول السيارات المشاركة الى الوجهة المقصودة، أقام المنظمون لقاء توعويا حول إجراءات الأمن والسلامة وعن برنامج الفعالية.



وبهذه المناسبة، عبر عمرو الشريف مدير إدارة التسويق لدى شركة الملا وبهبهاني عن سعادته بهذا التعاون المثمر والمستمر بين النادي وشركة الملا وبهبهاني معلنا عن العديد من الفعاليات المستقبلية لمحبي العلامة التجارية «جيب» ومحبي المغامرات.



وقد أعرب الحضور عن مدى سعادتهم بهذا الحدث المثير والرائع وأبدوا إعجابهم بالفعاليات المتنوعة وبمضمار الـ 4x4 والذي يعتبر مكانا مثاليا لاختبار قدرات سيارات جيب الأسطورية.



وقد تخللت الفعالية العديد من المسابقات الشيقة، منها مسابقة «اتحدى نفسك»، ومسابقة «فك عمرك» ومسابقة «أجمل عزبة»، وقد لاقت المسابقات صدى واسعا لدى المشاركين الذين استمتعوا بالأجواء التنافسية الممتعة والتي نتج عنها تتويج ثلاثة فائزين لكل مسابقة.

وقد جرت المسابقات في أجواء حماسية وتشجيع لكل المتسابقين المشاركين في المسابقات المتنوعة.



ولإبقاء الزوار وعائلاتهم مستمتعين بقضاء أجمل اللحظات في الفعالية، تواجدت مجموعة من المطاعم المتنوعة والتي حرصت على تلبية طلبات الزوار، كذلك ألعاب الأطفال والكبار وغيرها من المسابقات الشيقة والتي استمتع بها الحضور ما أضفى على الفعالية المزيد من الإثارة.