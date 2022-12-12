

في إطار التعاون بين بنك بوبيان والشركات المحلية والمؤسسات الحكومية، نظم البنك برنامجا تدريبيا لقادة فرق شركة البترول الوطنية الكويتية بهدف تسليط الضوء على تجربة بنك بوبيان في تطوير قادته وكيفية تطوير مواهب البنك على مختلف مستوياته ومشاركتها مع الشركة.



وبهذه المناسبة، قال مدير تنفيذي مجموعة الموارد البشرية في بنك بوبيان عبدالعزيز الرومي: نسعى بصورة مستمرة في البنك لكي نكون جزءا مؤثرا في مجتمعنا، فمن الطبيعي أن ندعم مختلف الجهات في القطاعين الحكومي والخاص من خلال مشاركة خبراتنا وتجاربنا المتعلقة بالممارسات الرائدة التي قد يستفيد منها قادة هذه الشركات على جميع المستويات وتطبيقها على مستوى فرق العمل لديهم.



وأضاف الرومي أن بنك بوبيان سبّاق في تعاونه من شركات القطاع العام وإطلاق مبادرات وبرامج مماثلة لكل من بنك الائتمان الكويتي وبيت الزكاة ومؤسسة الكويت للتقدم العلمي وغيرها من الشركاء، مشيرا الى أن هذا البرنامج التدريبي يركز على إدارة المواهب والقيادة وطرق ومناهج اختيار وتطوير وتقييم القيادات، كما يتطرق إلى مختلف الأساليب التي تضمن سعادة ورضا الموظفين ورفاهيتهم داخل بيئة العمل وخارجها.



وأكد الرومي أن بنك بوبيان يؤمن بفكرة المؤسسة دائمة التعلم، وهو ما يؤكد حرصنا على مواصلة العمل مع شركاء من جميع التخصصات للمساعدة في صقل المهارات التكنولوجية لموظفينا لمواصلة رحلة النمو وتطورنا جميعا.



في سياق متصل، قال مساعد المدير في إدارة تطوير المواهب فؤاد العبيد: سعدنا باستضافة قادة الفرق في شركة البترول الوطنية الكويتية خلال البرنامج التدريبي المقدم من Boubyan Business School وذلك لقناعتنا بأن القيادة السليمة تؤثر إيجابا على المؤسسة، وأن هذا التأثير ينتقل بدوره إلى موظفي الشركة.



وأشار العبيد إلى انضمام مجموعة من قيادات البنك من مختلف الإدارات خلال البرنامج التدريبي مثل رئيس مجموعة متابعة الالتزام منى الدعيج، ومساعد مدير عام إدارة التغيير والتطوير عبدالله الحسينان، وذلك لمشاركة تجاربهم في التطور الشخصي والمهني منذ بداية التحاقهم بالعمل كموظفين طموحين وصولا إلى مناصبهم القيادية الحالية ببنك بوبيان.