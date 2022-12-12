

ينطلق صباح غد مؤتمر «التحديات والطموح» الذي ينظمه جهاز حماية المنافسة بالشراكة مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، والذي سيضم نخبة من خبراء المنافسة والاقتصاد والقانون التجاري والاقتصادي وريادة الأعمال، بالإضافة الى جمع من هيئات وأجهزة المنافسة حول العالم في هذا المؤتمر.



وفي تصريح له بهذه المناسبة، أكد جهاز حماية المنافسة أن مؤتمر «تعزيز المنافسة.. التحديات والطموح»، سيستعرض تجربة الكويت في إنفاذ قانون حماية المنافسة 72/2020 الجديد والتعرف على أحكامه وفوائد تطبيقه العائدة على جميع أطراف المتعاملين والمشاركة في الأنشطة الاقتصادية، كما سيتطرق إلى الدور الرئيسي الذي تلعبه أجهزة المنافسة في تعزيز المنافسة والتصدي للتحديات الاقتصادية الأكثر إلحاحا التي تواجه الدول المشاركة، وتسليط الضوء على أهمية دور الجهات الحكومية الأخرى في حماية وتطبيق السياسات التي تعزز المنافسة وتمنع الاحتكار.



وخلال المؤتمر ستتم مناقشة دور أجهزة المنافسة والاستراتيجيات التي يتبعونها بصورة عامة، وكيف يمكن للجهات الحكومية الأخرى المساهمة في حماية وتطبيق قانون المنافسة، وأهمية حماية المنافسة ونشر الوعي ومناصرة القضايا المتعلقة بالمنافسة، فضلا عن تأثير السياسات الوطنية للمنافسة على الحياد التنافسي والأدوات الرئيسية المتاحة للمساعدة في ضمان تكافؤ الفرص وتمكين المنافسة من العمل بشكل صحيح.



كما سيتطرق الخبراء إلى كيفية تعزيز الحياد التنافسي وتكافؤ الفرص للشركات، بالإضافة الى منع وإزالة السياسات والممارسات التي تشوه المنافسة.



كما سيتم التطرق إلى متابعة تطورات الاقتصاد الرقمي وإنفاذ قانون المنافسة، وإلى تقديم مؤشرات للشركات الرقمية حول السلوكيات المقبولة وغير المقبولة بموجب قانون المنافسة، لاسيما أهمية المحافظة على سرية بيانات العملاء.