أعلن بنك الكويت الدولي (KIB) مؤخرا عن إطلاق خدمة PayTally، وهي عبارة عن منصة إلكترونية متعددة الخدمات، مخصصة لطلب ومتابعة معاملات التمويل الإسلامي «المساومة»، للأشخاص الراغبين في الحصول على أي من الخدمات أو المنتجات التي يوفرها شركاء KIB، من المؤسسات التجارية والخدماتية.



كما توفر منصة البنك الإلكترونية الجديدة لمعاملات التمويل، خيارات واسعة وشاملة تغطي احتياجات التمويل على اختلافها، والمتاحة للمستخدمين بكل سهولة عبر برنامج شركاء PayTally، الذي يضم قائمة كاملة من أفضل مزودي الخدمات وموردي السلع الاستهلاكية في الكويت، ومن مختلف المجالات، وبخطوات بسيطة وسريعة، يستطيع العميل المستخدم تقديم طلب للحصول على تمويل، لشراء ما يرغب به من أي منهم، مع إمكانية الحصول على الموافقة المبدئية على طلب التمويل.



ويذكر أن قيمة التمويل لا تقل عن مبلغ 300 دينار، ولا تتعدى مبلغ 25000 دينار، كما أن الخدمة متاحة لجميع العملاء، الكويتيين والمقيمين، وتتميز بعدم اشتراط تحويل الراتب، كما يذكر أن مدة الأقساط تتراوح بين 3 أشهر بحد أدنى و60 شهرا بحد أقصى (5 سنوات).



وبمناسبة طرح هذه الخدمة التسهيلية الجديدة من قبل البنك، قال رئيس المبيعات المركزية بالوكالة في KIB، عبدالعزيز الشمري: تمثل PayTally إضافة بالغة الأهمية لسجل إنجازاتنا لهذا العام، وانطلاقة توسعية جديدة على الصعيدين، التمويلي والرقمي،



لافتا من ناحية أخرى إلى الجهود التي بذلت لتوطيد علاقات التعاون بين KIB وشركائه التجاريين من مزودي الخدمات والسلع، وإنجاح «برنامج شركاء PayTally»، ليتمكن البنك من توسيع نطاق تمويلاته، ويمنح عبر PayTally كل من خدمة التمويل الاستهلاكي، والتمويل الطبي/العلاجي، والتمويل التعليمي، وكذلك تمويل الأثاث والإلكترونيات ومستلزمات الكمبيوتر والأجهزة بكل أنواعها، ويمكن أيضا الحصول عبر هذه المنصة على تمويل لشراء المعدات البحرية والمعدات الثقيلة وقطع الغيار، كما تمنح منصة PayTally، وبفضل شراكات KIB المستمرة، تمويل لشراء أحدث السيارات والمركبات من أشهر العلامات التجارية.



وفي ختام تصريحه، لفت الشمري إلى سلسلة الخطوات المطلوبة للتقديم على معاملة جديدة، وذلك من خلال الدخول على موقع PayTally، والتسجيل برقم الهاتف وتأكيد الدخول من خلال إرسال OTP، ومن ثم اختيار الشركة من قائمة برنامج الشركاء المتاحة، منتهية بتقديم استمارة على طلب التمويل، موضحا أنه يمكن تتبع الطلب من خلال منصة PayTally، بمجرد تسلم رقم الطلب عبر الرسالة النصية أو الدخول إلى المنصة ومتابعة حالة الطلب الذي تم تقديمه.