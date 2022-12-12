بدأت أول من أمس في الكويت دورة «الجمباز للجميع التدريبية» التي تقام تحت إشراف الاتحاد الدولي للعبة وبالتعاون مع الاتحادين العربي والكويتي.



وتركز الدورة التي تستمر لمدة 4 أيام في صالة نادي كاظمة، على أهمية انتشار اللعبة بين جميع المراحل العمرية للجنسين، كما تهدف لتشجيع الشباب والفتيات على ممارستها لما لها من فوائد كبيرة في بناء شخصية لاعب الجمباز وتعزيز قوته البدنية وتطوير قدراته الرياضية والمهارية والفكرية.



وافتتح أعمال الدورة نائب رئيس الاتحاد الدولي للعبة القطري علي الهتمي، وبحضور رئيس الاتحادين العربي والكويتي فهد الصولة ونائب رئيس الاتحاد الكويتي وأمين صندوق الاتحاد العربي ناصر الهلفي وعدد من مسؤولي الاتحاد، وبمشاركة 14 دارسا.



بدوره، رحب الصولة بجميع المشاركين في هذه المناسبة، مقدما شكره للهتمي على الحضور ودعم هذه الدورة. وأكد الصولة أهمية تنظيم مثل هذه الدورات، لما لها من دور في تطوير رياضة الجمباز وتوسيع رقعة ممارستها بين الشباب والفتيات، متمنيا التوفيق لجميع المشاركين.