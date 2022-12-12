انطلقت فعاليات النسخة السابعة من مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، الحدث الأضخم عالميا من نوعه تحت شعار «همة طويق»، وسط حضور لافت من قبل محبي الإبل والمشاركين، ويقام المهرجان حاليا على أرض الصياهد الجنوبية للدهناء في المملكة العربية السعودية.



وشهدت انطلاقة المهرجان مجموعة من الفعاليات، حيث استعرضت فرق الهجانة عددا من المعزوفات الوطنية والألوان التراثية الهادفة إلى تعزيز وتأصيل وترسيخ الموروث الثقافي للإبل.



كما قدم مجموعة من الخيالة عددا من التشكيلات والتقاطعات المتميزة بملابسهم التراثية حاملين أعلام المملكة، تلا ذلك استعراض «12 منقية» من فئة الفحل وإنتاجه للوني (المجاهيم والحمر) أمام لجنة التحكيم النهائي.



وشمل الحفل عروضا للسيارات اللاسلكية التي حاكت مهارات هذه الرياضات، بالإضافة إلى العديد من الفقرات، احتفاء بهذه المناسبة.



وتشهد النسخة السابعة من مهرجان الإبل مجموعة من الإجراءات التي سيتم تطبيقها للمرة الأولى كتعديل عدد «المتون» المشاركة في فئات سيف الملك، وشلفا ولي العهد، واستحداث شوط جديد باسم شوط البداوة، وإطلاق الخدمات المشتركة لملاك الإبل، بهدف جمع اللجان في مكان واحد، إضافة إلى اعتماد آلية جديدة لاحتساب نقاط الهجيج.