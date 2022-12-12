توجه محافظ الأحمدي الشيخ فواز الخالد بأصدق التهاني القلبية والتبريكات الى دولة قطر الشقيقة قيادة وحكومة وشعبا، بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني القطري، سائلا المولي سبحانه أن يحقق لها المزيد من التقدم والتألق والرفعة والمجد، ويحقق لها الآمال في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الأمير الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وان يديم عليها سبحانه وتعالى وعلى أمتنا العربية والإسلامية والعالم أجمع الأمن والأمان والرخاء والاستقرار.



وأشار الخالد الى أن قطر العزيزة استطاعت خلال السنوات الماضية إحداث نقلة نوعية في شتى المجالات، واستغلال الطاقات البشرية والمادية المتاحة في تحقيق التطور والازدهار الذي يطمح إليه المواطن القطري مما كان له بالغ الأثر في النهوض بالدولة لتتبوأ مكانة مرموقة إقليميا وعالميا، فتحققت الإنجازات المشهودة والتي توجتها بنجاحها في تنظيم كأس العالم لكرة القدم 2022 ـ الاستثنائي ـ الذي يشهده العالم حاليا.