أعلن الناطق الرسمي باسم وزارة التربية احمد الوهيدة عن اجتماع سيعقده وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د.حمد العدواني اليوم مع قياديي وزارة التربية وموجهي العموم للمواد الدراسية والجهات المختصة ذات العلاقة بترقيات المعلمين وممثلين عن جمعية المعلمين، وذلك لبحث ومناقشة تفاصيل نشرة الوظائف الاشرافية التعليمية الاخيرة بما يصب في مصلحة اهل الميدان التربوي وينعكس ايجابا على حسن سير العملية التعليمية وضمان انسيابيتها. وقال الوهيدة في بيان صحافي ان د.حمد العدواني حريص كل الحرص على مصلحة اهل الميدان التربوي وتحقيق تطلعاتهم بما ينسجم مع القوانين والنظم واللوائح وبما يخدم المنظومة التربوية ومصلحة المعلمين وأبنائنا الطلبة، لافتا الى ان الوزارة تسعى دائما لتحقيق الأهداف التربوية من خلال كوادرها الوطنية التي تعول عليها بشكل كامل لتحقيق هذه الأهداف.