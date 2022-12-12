خالد العتيبي: مذكرة التفاهم تتضمن استكمال الدراسات الهندسية وتشكيل فريق فني للتنفيذ



وقّعـــت الـكـويــــت والسعودية مذكرة تفاهم لتطوير حقـــل الـــدرة المشترك والتي تتضمن إجراءات التطوير وإعادة تقييم واستكمال الدراسات الهندسـيـــة للمشـــروع وتشكيل فريق فني مختص لتنفيذه.



جاء ذلك، بحضور وزير الطاقة السعودي صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط د.بدر الملا، أمس الأحد، بمؤسسة البترول الكويتية، إذ شهد الطرفان التوقيع على مذكرة التفاهم لتطوير حقل الدرة بين كل من الشركة الكويتية لنفط الخليج وشركة أرامكو لأعمال الخليج.



ويأتي التوقيع تنفيذا لمذكرة التفاهم المبرمة بين حكومتي الكويت والمملكة في 24 ديسمبر 2019، وتتويجا للمباحثات التي عقدت بين ممثلي البلدين للاتفاق على آلية مباشرة وتنفيذ تطوير حقل الدرة الواقع في المنطقة المغمورة المقسومة والمحاذية للمنطقة المقسومة بين الكويت والسعودية.



وفي هذا الصدد صـــرح الرئيـس التنفيذي للشركة الكويتية لنفط الخليج بالوكالة، خالد العتيبي، بأن برنامج تطوير حقل الدرة المشترك يهدف إلى إنتاج الغاز غير المصاحب بكميات إجمالية تعادل مليار قدم مكعبة قياسية من الغاز يوميا و84 ألف برميل يوميا من الغاز المسال.



وأضاف العتيبي أن مذكرة التفاهم تتضمن إجراءات تطوير حقل الدرة المترتبة على تطبيق البنود المنصوص عليها في محضر الاجتماع الوزاري، وإعادة تقييم واستكمال الدراسات الهندسية لمشروع حقل الدرة وتشكيل فريق فني مختص لتنفيذ المشروع.