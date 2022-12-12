twitter facebook whatsapp viber telegram email أفراح الحمد الاثنين 2022/12/12 المصدر : الأنباء عدد المشاهدات 2140 A+ A- استمع خضير العنزي وعبدالله عكاش وطلال القحص يهنئون(محمد هاشم)محمد الخليفة مباركاد.عواد برد ومحمد المطيري ود.عطية الشمري يهنئونالمعرس محمد فيصل الحمدد.فيصل الهاشمي ود.عواد الظفيري يقدمان التهانيد.حسين الجليعب وأحمد الجنفاوي ود.عيادة الشمري يباركوند.عوض طليحان وأحمد المجول الجربا يباركاننايف سطام الدويش ووالد المعرس د.فيصل الحمدد.فايز الظفيري يقدم التهانيناصر المصري يباركغازي المعادي وأحمد الجربا وخلف العنزي يباركونعمر الدميثة مهنئامشهور الجليعب مباركابدر المطيري مهنئاد.طلال الجويعد وأنور الفكر وبدر سيار وبندر الجشعم وطارق الحمد يباركوند.فالح المهاوش مباركاعبدالعزيز الدميثة مباركامهند الظفيري ومحمد الظفيري ود.عواد الظفيري والعقيد طلال الظفيري يباركونالمعرس مع والده د.فيصل الحمد وأعمامه د.فرحان الحمد وعقاب الحمد ونافع الحمد وأحمد الجنفاويد.فيصل الحمد ونجله المعرس محمد الحمدتهنئة للمعرس من أخوالهعجيل الجنفاوي وفلاح الجنفاوي ومزيد الجنفاوي يباركونالمعرس محمد فيصل الحمد مع عمه نافع الحمدهدية تذكارية للمعرس ووالده بالمناسبة السعيدة احــتــــفــل د.فيصل محمد الحمـد بزفاف نجلـه محــمد بحضور جمع من الشخصيات والأهل والأصدقاء الذين قدموا المباركة والتهاني بـــالمــناســبة السعيدة.ألف مبروك.