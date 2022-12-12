احــتــــفــل د.فيصل محمد الحمـد بزفاف نجلـه محــمد بحضور جمع من الشخصيات والأهل والأصدقاء الذين قدموا المباركة والتهاني بـــالمــناســبة السعيدة.



ألف مبروك.