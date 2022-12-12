تنفيذاً لتوجهات التعاون الإستراتيجي التوعوي المشترك بين هيئة أسواق المال وكلية الدراسات التجارية، والتي تم الإعداد لها برعاية رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال ومديرها التنفيذي د.أحمد الملحم، وعميد كلية الدراسات التجارية د.أحمد الحنيان، قامت هيئة أسواق المال يوم الاثنين 15 الجاري بتنفيذ ورشتين توعويتين بمقر الكلية مثلتا أولى فعاليات البرامج التوعوية المتنوعة واسعة النطاق التي يزمع الطرفان تنفيذها تباعا.

وكانت أولى ورشتي العمل موجهة لأعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية في الكلية، حيث تولى مهام تقديمها خالد السهلي رئيس فريق عمل مشروع «برنامج تطوير منظومة سوق المال»، وعبدالمحسن العبدالرزاق أمين سر فريق عمل المشروع، اللذين تناولا موضوع برنامج الهيئة لتطوير منظومة سوق المال بمراحله المختلفة ومخرجات كل منها ومنعكساتها على نشاط السوق وتداولاته وتصنيفه، إضافة إلى الأهداف الإستراتيجية بعيدة المدى للمشروع والمتمثلة في تطوير سوق المال، وتوافقه مع المعايير الدولية، والارتقاء بتصنيفه، وجذب المزيد من الاستثمارات الخارجية إليه.