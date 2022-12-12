في إطار تنفيذ رؤية الشركة الكويتية لنفط الخليج الرامية إلى الاهتمام بمختلف فئات المجتمع المختلفة، ولاسيما فئة ذوي الإعاقة والحرص على تسليط الضوء عليهم في المناسبات المختلفة، وتماشيا مع تلك الرؤية والاحتفال العالمي بهم، استضافت الشركة الخنساء الحسيني مدير إدارة الخدمات في الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة صباح أمس، في معرض أحمد الجابر للنفط والغاز في لقاء توعوي تحت عنوان «حقوق ذوي الإعاقة».



وخلال اللقاء الذي نظمه فريق عمل العلاقات العامة والإعلام بالشركة وحرص فيه على استضافة الجهة الأكثر أهمية عند الحديث عن تلك الفئة وهي الهيئة العامة لشؤون متحدي الإعاقة لما تقوم به من دور كبير في العناية بهم وحماية حقوقهم ودمجهم ضمن فئات المجتمع، تحدثت الحسيني عن عدد من المحاور وضحت خلالها حقوق ذوي الإعاقة مثل قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 8 لسنة 2010 والاتفاقية الدولية التي صدقت عليها الكويت عام 2013 ومعنى الإعاقة وأنها جزء من التنوع الإنساني، وتعاون الكويت مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة لتمكين ودمج ذوي الإعاقة في المجتمع والتي أحد أبرز نتائجها ما يسمى «كود الكويت لسهولة الوصول» لتهيئة المباني والمرافق المحلية وإتاحة المحتوى الرقمي لخدمة تلك الفئة.



وفي نهاية اللقاء، تمت الإجابة عن استفسارات الحضور حول موضوع اللقاء والنقاش في عدد من المحاور الخاصة بحقوق ذوي الإعاقة في التوظيف واستخدام مرافق وخدمات الدولة بالتساوي مع غيرهم وبما يضمن تسيير أعمالهم وحصولهم على الامتيازات المنصوص عليها لصالحهم.



كما تم تكريم ضيفه الشركة من قبل الفريق المنظم بتقديم درع تكريم وشهادة تقدير لها من قبل مطيران الشمري رئيس فريق العلاقات العامة والإعلام بالشركة وأفراح العدواني رئيس آمري العلاقات الإعلامية وعريف اللقاء.