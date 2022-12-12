ذكر تقرير الوطني أن «أوپيك» وحلفاؤها استجابوا للتقلبات المتزايدة وتزايد حالة عدم اليقين بشأن العرض والطلب في الأشهر المقبلة من خلال الإبقاء على مستويات إنتاجها من النفط دون تغيير. وكانت مجموعة منتجي النفط قد نفذت مؤخرا قرارها بخفض حصص الإنتاج مليوني برميل يوميا المتفق عليه في اجتماعها الأخير في أكتوبر الماضي، إلا أن أوپيك وحلفاءها تبنت نبرة تدخلية وصرحت في بيان بأنها مستعدة «للاجتماع في أي وقت واتخاذ إجراءات فورية لمعالجة تطورات السوق» وتتسم أسواق النفط بحساسية شديدة لكيفية تقدم الصين في تخفيف سياسات صفر كوفيد. وستسهم مخاوف ركود الاقتصادات الكبرى في إبقاء آفاق نمو العام المقبل غير واضحة، إلا أن انتعاش الاقتصاد الصيني سيعزز من أوضاع سوق النفط.