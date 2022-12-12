هل صحيح أن «البطانيات الثقيلة» تؤدي فعلاً إلى نوم عميق؟



توصلت دراسة إلى أن البطانيات الوازنة التي تحظى بشعبية متزايدة هي أكثر من مجرد بدعة صحية جديدة، فهذه البطانيات التي تصل تكلفتها إلى 700 دولار تعزز إنتاج هرمون النوم المسؤول عن النوم العميق المريح.



ووجد باحثون سويديون أن مستويات الميلاتونين كانت أعلى بمقدار الثلث في الليل مما عند أولئك الذين استخدموا بطانية عادية.

ووصلت مبيعات البطانيات الوازنة إلى ما يقدر بنحو 600 مليون دولار في عام 2021، بعد الحصول على تقييمات رائعة من المتخصصين في النوم والمشاهير مثل كورتني كارديشيان. ويفرز الدماغ الميلاتونين بشكل طبيعي كل ليلة لتنظيم إيقاع الساعة البيولوجية.

ويقال إن البطانيات الثقيلة تضع الجهاز العصبي في وضع «استراحة»، ما يقلل من بعض أعراض القلق، مثل تسارع ضربات القلب أو التنفس. فعندما تشعر بالتوتر، فإن قلبك ينبض بسرعة كبيرة، ما يعيق إنتاج الميلاتونين.

ويأتي نجاح البطانيات الوازنة وسط مخاوف بين الخبراء من أن مكملات الميلاتونين ذات الشعبية تزيد من خطر الإصابة بمرض الزهايمر والخرف في وقت لاحق من الحياة.



وأوضحت د.تريسي ماركس، عالمة النفس من أتلانتا، بولاية جورجيا، والتي لم تكن جزءا من البحث، أن البطانيات الثقيلة معروفة منذ فترة طويلة بأنها معززات النوم الهادئ - ولكن ليس من خلال زيادة إنتاج الميلاتونين.

وقالت إن البطانيات تنشط العصب المبهم لدى الشخص - أطول عصب في الجسم يمتد من المعدة إلى الجمجمة.

وينشط ضغط اللمس العميق، كما تصفه، الجهاز العصبي السمبتاوي في الجسم. ويساعد هذا النظام على «إبطاء» نشاط الجسم، ويقلل من إنتاج الكورتيزول ويزيد من إفراز السيروتونين.



وقالت ماركس: «عندما تشعر بثقل البطانية، أو يتم الإمساك بها بإحكام، فإنها تحفز إنتاج السيروتونين والدوبامين في الدماغ». وقارنت شعور البطانية المثقلة بإبطاء تنفس الشخص أو رش الماء على وجهه لتهدئته.

وأصبحت البطانيات الوازنة اتجاها صحيا شائعا في السنوات الأخيرة، ولكن على عكس العديد من العناصر والمكملات الأخرى التي يدفعها المؤثرون والمشاهير - فهي مدعومة من قبل الأطباء أيضا. وقالت ماركس إنها توصي مرضى القلق باستخدام هذه البطانيات للمساعدة في تخفيف الأعراض والحصول على نوم أكثر راحة.



المصدر: «ديلي ميل»