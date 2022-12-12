القاهرة - خديجة حمودة



أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي مسيرة التعاون المتميزة بين مصر وفرنسا، خاصة ما يتعلق بنشاط الشركات الفرنسية في مصر ومساهمتها في عملية التنمية والتي مثّل نجاحها في مصر نقطة انطلاق لها إلى مختلف دول المنطقة، وتطلع مصر لمواصلة هذا التعاون وتطويره، لاسيما مع شركة «تاليس» ذات الخبرة العريقة في مجال البصريات والإلكترونيات.



جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسي امس مع رئيس مجلس إدارة شركة تاليس الفرنسية باتريس كين، وذلك بحضور الفريق أحمد خالد قائد القيادة الاستراتيجية المشرف على التصنيع العسكري، واللواء أركان حرب طارق زغلول رئيس مجلس إدارة الشركة العربية العالمية للبصريات، والعقيد بحري أحمد عادل بالقيادة الاستراتيجية، إلى جانب نائب رئيس شركة تاليس كريستوف سالمون، ومدير شركة تاليس مصر شريف بركات.



وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، بأن اللقاء شهد التباحث حول آفاق التعاون مع الشركة الفرنسية ذات الخبرات العالمية في مجال تكنولوجيا البصريات والإلكترونيات والأمن السيبراني وتطبيقاتها في القطاع المدني والخدمي، وذلك بالتعاون مع الشركة العربية العالمية للبصريات وشركة بنها للصناعات الإلكترونية.



كما وجه الرئيس السيسي بالاهتمام برفع القدرات البشرية في إطار التعاون مع شركة «تاليس» من حيث التدريب والتأهيل العملي والفني، وذلك لإعداد كوادر من المهندسين في تلك المجالات المتخصصة.



من جانبه، أعرب رئيس مجلس إدارة شركة «تاليس» عن الاعتزاز بلقاء الرئيس السيسي لبحث مسيرة التعاون مع مصر، مؤكدا أهمية دور مصر كحليف استراتيجي لفرنسا، مشيرا إلى الحرص على التعاون المثمر مع مصر بشأن مجال نشاط الشركة، وكذلك ما يتعلق بالتدريب والتعليم لنقل المعرفة وتوطين الصناعة وتعزيز قدراتها في مجال البصريات.