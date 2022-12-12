تجددت الاحتجاجات في محافظة السويداء أمس تنديدا بتدهور الوضع الاقتصادي، بعد أسبوع على المظاهرات التي تحولت إلى مواجهة مع قوات الأمن تخللها اقتحام وإحراق مقر المحافظة من قبل من وصفتهم الجهات الرسمية بـ «المخربين».



وقالت مواقع محلية على وسائل التواصل الاجتماعي إن عشرات المحتجين تجمعوا في ساحة السير التي غيروا اسمها إلى «ساحة الكرامة» وسط مدينة السويداء أمس.



ونشر موقع «السويداء A N S» تسجيلات مصورة للاحتجاجات وقال إن عددا من أبناء السويداء تجمعوا تلبية لدعوة الوقفة الاحتجاجية في ساحة الكرامة (السير سابقا)، تخللها الوقوف «دقيقة صمت على أرواح شهداء سورية وشهيد الجبل مراد المتني» الذي قتل أثناء احتجاجات الأسبوع الماضي، وترافق ذلك مع انتشار أمني كثيف في محيط قيادة الشرطة ومبنى الأمن الجنائي.



وأضاف الموقع ان متظاهري السويداء وبشكل سلمي رفعوا سقف المطالب ودعوا أبناء المحافظات الأخرى للعصيان المدني والإضراب في جميع القطاعات الحكومية والخاصة.



ونشر ت صفحة «السويداء 24» على فيسبوك تسجيلا مصورا يظهر تجمع عشرات المحتجين في ساحة السير وسط مدينة السويداء، تظاهروا منددين بتدهور الأوضاع المعيشية وفشل الدولة في توفير الخدمات.



ونشرت الصفحة تسجيلا لعدد من أعضاء مجلس محافظة السويداء نزلوا لمحاورة المحتجين، ووعدوهم بتنفيذ مطالبهم وعلى رأسها المحروقات، مشترطين ان تكون الاحتجاجات سلمية.