أكد الرئيس الروسي السابق ونائب رئيس مجلس الأمن ديمتري مدفيديف أمس أن بلاده تكثف إنتاج «أقوى وسائل التدمير» على أساس «مبادئ جديدة»، ملوحا باستخدامها ضد الغرب، في حين صرح وزير الزراعة الأوكراني بأنه ليس هناك أي تعليق لشحنات الحبوب من موانئ أوديسا بعد الهجوم الروسي على البنى التحتية للمدينة.

وقال مدفيديف «عدونا ليس متخندقا فقط في محافظة كييف في مالوروسيا (كيان إقليمي إداري للإمبراطورية الروسية السابقة)، بل إنه موجود أيضا في أوروبا وأميركا الشمالية واليابان وأستراليا ونيوزيلندا وغيرها».

وأضاف في منشور له على حسابه في تطبيق تليغرام - «لهذا السبب نقوم بتكثيف إنتاج أقوى وسائل التدمير، بما في ذلك تلك القائمة على مبادئ جديدة».

ولم يوضح المسؤول الروسي تلك المبادئ الجديدة، لكنها تشير - على ما يبدو - إلى الأجيال الجديدة من الأسلحة التي تفوق سرعتها سرعة الصوت وتفتخر موسكو بتطويرها بنشاط في السنوات الأخيرة.



من جهة أخرى، تتبادل موسكو وكييف الاتهامات بقصف البنى التحتية، فقد قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن أكثر من 1.5 مليون شخص بأوديسا ومحيطها جنوب البلاد محرومون من الكهرباء، بسبب استهداف روسيا للبنية التحتية في المدينة بواسطة ما قال إنها مسيرات إيرانية. وأضاف زيلينسكي ان منشآت الطاقة في أوكرانيا تستهدف بشكل يومي.



إلى ذلك، أكد وزير الزراعة الأوكراني ميكولا سولسكي امس إن المتعاملين لا يعتزمون تعليق شحنات الحبوب من موانئ أوديسا على البحر الأسود في أعقاب أحدث الهجمات الروسية على نظام الطاقة في المنطقة.



وصرح سولسكي لـ «رويترز»: «هناك مشكلات لكن لم يبلغ متعاملون عن أي تعليق للشحنات. الموانئ تستخدم مصادر طاقة بديلة».



ميدانيا، أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية امس، أنه، تصدت وحدات القوات المسلحة الأوكرانية لهجمات روسيا في مناطق نوفوسيليفسكي وأندرييفكا وتشيرفونوبوبفكا وجيتليفكا وسيريبريانسكي وبيلوهوريفكا بلوهانسك، إضافة إلى مناطق أخرى في إقليم دونيتسك.



وذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية - في بيان لها، أن القوات الروسية شنت 3 ضربات صاروخية و17 غارة جوية وأكثر من 60 هجوما عبر راجمات الصواريخ.

وأضاف البيان أنه لايزال هناك تهديد بشن هجمات صاروخية على نظام الطاقة وأهداف البنية التحتية الحيوية في جميع أنحاء أراضي أوكرانيا.



أطلقت القوات الروسية أكثر من 50 قذيفة على إقليم دنيبروبتروفسك بجنوب أوكرانيا فالنتين ريزنيشنكو، بحسب ما قال رئيس الإدارة العسكرية للإقليم.



وأضاف ريزنيشنكو - في منشور له عبر موقع «تليغرام» امس أن الروس قصفوا منطقة نيكوبول التابعة للإقليم 6 مرات من خلال إطلاق صواريخ غراد والمدفعية الثقيلة، بينما لم ترد أنباء حول وقوع مصابين.



وأوضح ريزنيشنكو، أن 15 منزلا خاصا و50 لوحة شمسية والعديد من المباني الخارجية والسيارات وخطوط أنابيب الغاز وخطوط الطاقة تضررت في نيكوبول، بينما بقيت 3 قرى بدون كهرباء ومياه وبدأت أطقم الطوارئ بالفعل في القضاء على العواقب.