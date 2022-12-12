مفرح الشمري



من البرامج الشهيرة التي تعرضها قنوات«الكأس» القطرية برنامج «المجلس» الذي يواصل نجاحاته في تغطيته لمباريات وأنشطة وفعاليات كأس العالم المقامة حاليا في دولة قطر الشقيقة، ويتصدى لتقديمه «راعي المجلس» الاعلامي المميز خالد جاسم الذي يبهرك بتحكمه في تقديم فقرات البرنامج، ويذهلك في ادارة الحوار مع ضيوفه من شتى دول العالم العربي.



«المجلس» وعلى الرغم من شهرته الواسعة بين البرامج الرياضية الخليجية والعربية الا انه اثبت انه من البرامج التي لا يمكن للمشاهد ان يستغني عنها خصوصا في هذا المونديال العربي الاستثنائي، وذلك بفضل العفوية والتلقائية والبعد عن التمثيل والتصنع الذي نشاهده نوعا ما في برامجنا الرياضية، مما يعطي للمشاهد الاريحية في المتابعة، لان مشاعر ضيوف هذا البرنامج واضحة للعيان في الخسارة والفوز، وهذا إن دل فإنه يدل على أن برنامج «المجلس» لا يوجد به حواجز بين ضيوفه ومشاهديه، فالمشاعر متشابهة لحد كبير، وهذا أمر يحسب للقائمين على «المجلس» و«راعيه» خالد الجاسم.



«المجلس» أثبت لجميع البرامج الرياضية الخليجية والعربية ان نجاح اي برنامج هو احترام الجمهور وعدم «التعالي» عليه، بل يكون بتقديره واعطائه الفرصة للتعبير عن آرائه، سواء كانت تتماشى مع آراء البرنامج أو لا، وذلك من خلال مراسلي البرنامج الذين يقدمون ابهى صورة للمراسل التلفزيوني الذي يحترم عمله ويحترم الجماهير، لذلك اصبح جماهير «المونديال» يبحثون عنهم في كل مكان.



هذا النجاح الذي يحققه برنامج «المجلس» حاليا ليس غريبا عن القائمين عليه ولا على المسؤولين في قناة «الكأس» الذين يعرفون من أين تؤكل الكتف.. عساكم على القوة.