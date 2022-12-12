القاهرة - محمد صلاح



أبدى الفنان محمد هنيدي سعادته بتجربته الإنتاجية الأولى في السينما من خلال فيلم «نبيل الجميل أخصائي تجميل» المقرر طرحه في دور العرض نهاية الشهر الحالي، وسر سعادته هو نجاح ابنتيه فاطمة وفريدة في أولى خطواتهما في الإشراف على الإنتاج السينمائي من خلال الفيلم أيضا.



وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي، ويجسد هنيدي شخصية دكتور تجميل يدعى «نبيل»، وتحدث بينه وبين نور اللبنانية العديد من المفارقات الكوميدية، والعمل تأليف: أمين جمال ومحمد محرز، إخراج: خالد مرعي، بطولة: محمد هنيدي ونور اللبنانية ومحمد سلام ورحمة أحمد.



المعروف أن هنيدي قارب على الانتهاء من تصوير فيلمه «الجواهرجي» مع منى زكي ولبلبة وتارا عماد وأحمد صلاح السعدني، وإخراج إسلام خيري، وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي حول أزمات الحياة الزوجية.