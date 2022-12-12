مبارك الخالدي



تعود عجلة دوري زين الممتاز إلى الدوران من جديد مساء اليوم مع انطلاق القسم الثاني والجولة العاشرة من البطولة، والتي توقفت منذ 12 من الشهر الماضي نظرا لانطلاق بطولة كأس العالم في قطر.



وتنطلق الجولة بمواجهتين، حيث يحل المتصدر الكويت برصيد 18 نقطة ضيفا ثقيلا على الجهراء الذي يمتلك 13 نقطة، وفي لقاء آخر لا يخلو من الإثارة يلتقي كاظمة بـ 13 نقطة مع فريق الفحيحيل برصيد 12 نقطة.



وكانت الفرق قد استفادت من فترة التوقف بخوض جولتين من بطولة كأس زين التنشيطية والتي منحت الفرصة لكل الفرق لإعادة ترميم الصفوف والحفاظ على معدلات اللياقة البدنية للاعبين.



وفي مواجهة الكويت والجهراء يخوض الأبيض المباراة بجهاز فني جديد بعد التعاقد قبل أيام مع المدرب البحريني علي عاشور خلفا للكرواتي رادان غاسانين، ويأمل الكويت رد الدين الى خصمه الجهراء الذي تمكن من إلحاق الخسارة بالأبيض في الجولة الأولى من المسابقة بهدف دون رد.



وفي المقابل يسعى الجهراء إلى مواصلة نتائجه المتميزة في القسم الأول والتي وضعته في المركز الخامس.

وفي اللقاء الآخر يدخل كاظمة المباراة أيضا بجهاز فني جديد بقيادة الروماني ايلي ستان بعد إقالة الصربي زيلكو ماركوف، ويتطلع البرتقالي الى استعادة توازنه مع المدرب الجديد بعد النتائج المخيبة التي كانت سببا في إقالة الجهاز الفني السابق، فيما يمر الفحيحيل بقيادة السوري فراس الخطيب بحالة من الاستقرار الفني والبدني ومعنويات مرتفعة، حيث أنهى القسم الأول بتواجده في المركز السادس، وكانت مواجهة الذهاب قد انتهت بفوز البرتقالي 3-0.