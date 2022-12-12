اختتمت بطولة الأولمبياد الخاص لكرة السلة للرجال التي نظمها الأولمبياد الخاص بالتعاون مع نادى الطموح بمشاركة 60 لاعبا يمثلون 14 جهة، حيث أقيمت منافسات البطولة بنظام الدوري على يومين لفئتي من 16 إلى 21 سنة و22 سنة فما فوق على صالة اتحاد السلة بمجمع الشيخ سعد العبدالله.



وحقق لقب البطولة عن المجموعة الأولى الفريق المكون من عمر عبدالسلام ونواف خليل عبدالرضا من نادى الطموح وعبدالمحسن علي وعبدالوهاب عيسى ـ مدرسة ام القرى، ويوسف غلوم ـ مدرسة الكويت الأهلية الحديثة، وسلطان مزعل ـ الجمعية الكويتية لرعاية المعوقين، كما حقق لقب المجموعة الثانية عمر عبيد ـ مدرسة المعرفة النموذجية، ومحمد بدر ـ نادي الطموح، ويوسف خليل ـ مدرسة الهدى، وعبدالعزيز موسى ـ مؤسسة التأهيل الإرشادي.



وبهذه المناسبة، صرحت رئيس الأولمبياد الخاص الكويتي هناء الزواوي بأن هذه البطولة تأتى في إطار سعي الأولمبياد الخاص لتوسيع قاعدة المشاركين من الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية في النشاط الرياضي واكتشاف العناصر المميزة للانضمام إلى المنتخب الوطني للأولمبياد الخاص الذي يستعد للمشاركة في دورة الألعاب العالمية التي ستقام في برلين صيف العام المقبل، كما أشادت بالأجواء الرائعة والمنافسة التي شهدتها البطولة.