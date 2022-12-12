تعتزم تويتر إعادة إطلاق خدمة اشتراك مدفوع جديدة اليوم الاثنين، ستكون أغلى ثمنا لمستخدمي أجهزة «آبل» وتتضمن نظاما لتوثيق الحسابات في المنصة.

وغردت الصفحة الرسمية لتويتر السبت «سنعيد إطلاق (تويتر بلو) التي تتضمن اشتراكا شهريا على الموقع مقابل 8 دولارات، أو 11 دولارا لأنظمة (آي او اس)، وتتيح للمستخدمين الاستفادة من الميزات المخصصة للمشتركين وأبرزها علامة التوثيق الزرقاء».

وأشارت المجموعة إلى أن العلامة الزرقاء يحصل عليها المستخدم عقب عملية تحقق. وسيتحول لون العلامة إلى الذهبي لحسابات الشركات، فيما سيصبح في وقت لاحق خلال الأسبوع رماديا لحسابات المؤسسات الحكومية.