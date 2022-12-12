محمد بن راشد: هدفنا نقل المعرفة وتطوير قدراتنا.. وإضافة بصمة علمية في تاريخ البشرية

أطلقت الإمارات، أمس الأحد، مستكشفا للقمر، لتكون الرابعة عالميا والأولى عربيا التي تهبط على سطح القمر حال تكللت المهمة بالنجاح.



وانطلق صاروخ «فالكون 9» الذي يحمل على متنه المستكشف الإماراتي والذي يحمل اسم (المستكشف راشد)، من قاعدة كيب كانافيرال الفضائية في ولاية فلوريدا الأميركية.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي: «دولة الإمارات أطلقت اليوم المستكشف راشد بهدف الهبوط على سطح القمر.. لتكون الرابعة عالميا والأولى عربيا التي تهبط على سطح القمر في حال تكللت المهمة بالنجاح بإذن الله وتوفيقه».

وأضاف، في تغريدة بحسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «الوصول إلى القمر هو الوصول إلى محطة استثنائية في المسيرة الطموحة لدولة وشعب لا سقف لتطلعاتهم.. ولا مستحيل أمامهم.. والقادم أعلى وأكبر بإذن الله».

وتابع بالقول: «المستكشف راشد جزء من برنامج فضائي طموح لدولة الإمارات.. بدأ بالمريخ.. مرورا بالقمر.. ووصولا للزهرة.. هدفنا نقل المعرفة وتطوير قدراتنا.. وإضافة بصمة علمية في تاريخ البشرية».

وذكر مركز محمد بن راشد للفضاء بدبي، في وقت سابق، أن رحلة المستكشف إلى سطح القمر تستغرق خمسة أشهر، تبدأ بعدها مهمته الاستكشافية الرئيسة، التي ستستغرق نحو 14 يوما.

وسيقوم المستكشف راشد، بمجرد هبوطه، بدراسة خصائص التربة على سطح القمر، وصخور وجيولوجيا القمر، وحركة الغبار، والبلازما، والغلاف الكهروضوئي، التي تعد جميعها اكتشافات جديدة حول القمر، الأمر الذي يجعل مشروع الإمارات لاستكشاف القمر واحدة من أكثر المهمات الفضائية ترقبا.