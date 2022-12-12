ندى أبو نصر



بعد انتظار طويل لعشاق الألعاب الترفيهية، تم افتتاح مدينة الألعاب الأضخم في الكويت والتي تضم ألعابا خاصة بفصل الشتاء وذلك في منطقة الشعب، والتي توفر عشرات الألعاب الترفيهية، بالإضافة لوجود مجموعة مميزة من أهم المطاعم العالمية، والتي ستقدم مأكولات ومشروبات متنوعة.



ويعد مشروع «ونتر وندرلاند» أحد مشاريع الترفيه الذي يقدم تجربة فريدة من نوعها مع العديد من جولات المغامرات، والمستوحاة فكرة إقامته من منشآت بالعاصمة البريطانية لندن التي كان الأولى في إطلاق مثل هذا النوع من الفعاليات، حيث يتم توفير عدد كبير من الأنشطة الشتوية المميزة، كالتزحلق على الجليد، والاستمتاع بتجربة الدخول إلى أعمال البحار من خلال الدخول لمملكة الجليد السحرية، وغيرها الكثير من الأنشطة الترفيهية التي يمكن أن تعزز نوعية الحياة للمواطنين والمقيمين على أراضي دولة الكويت. هذا، وأعربت نائبة رئيس مجلس إدارة شركة المشروعات السياحية عالية الحميضي عن سعادتها بإنجاز «ونتر وندرلاند» في الكويت، خاصة بسبب إنجاز المشروع الترفيهي في مدة قياسية، لافتة إلى أنه هو الأول من نوعه في البلاد.



وأضافت إن المشروع الترفيهي سيفتح أبوابه من الأحد إلى الأربعاء، من الساعة 5 عصرا حتى الساعة 12 ليلا، وفي أيام العطل (الخميس، الجمعة، السبت)، سيكون الافتتاح من 1 ظهرا حتى 12 ليلا، لافتة إلى أن المشروع سيستقبل الزوار من 11 ديسمبر حتى مارس.



وأشارت الحميضي إلى أن المشروع سيضم ثلاثين لعبة تقريبا اضافة الى المطاعم والمقاهي الكويتية، والمنظمون مجموعة كبيرة من شباب الكويت، متوجهة بالشكر إلى جميع الجهات الحكومية التى ساهمت في انجاح هذا المشروع وعلى رأسهم وزارة المالية، متمنية للجميع أن يستمتعوا ويمضوا أوقاتا ممتعة وجميلة في المدينة الترفيهية.



بدوره، قال الرئيس التنفيذي للعلاقات والشؤون المؤسسية في شركة زين وليد الخشتي إنه سعيد جدا برعاية شركة زين الرسمية لفعالية «ونتر وندرلاند الكويت»، وانه أكبر مشروع ترفيهي متكامل من نوعه في البلاد خلال موسم الشتاء، وذلك بالتعاون مع شركة المشروعات السياحية.



وأضاف الخشتي: إن «زين» كانت حريصة على هذه الشراكة مع ونتر وندرلاند والمشروعات السياحية خاصة ان هناك اهتماما كبيرا من القيادة السياسية والدولة على هذا المشروع، موضحا أن شركة زين سيكون لديها الكثير من المفاجآت والعروض على المسرح والفقرات المتنوعة.



من جانبها، أعربت عضو مجلس ادارة شركة المشروعات السياحية امل البراك عن السعادة الشديدة بافتتاح ونتر وندرلاند الكويت بموسمه الاول، مضيفة أن هذه الفعالية ليست الطموح ولا الغاية وإنما البداية. وأضافت: مدينة ونتر وندرلاند مشروع ترفيهي يضم الكثير من العروض الترفيهية والالعاب النارية اضافة الى وجود العديد من المطاعم.