الخالدي: تكامل بين جهود الدولة والقطاع الخاص لتشجيع الاستثمار في المشاريع السياحية

العبيد: ندشن عهداً جديداً من العمل الجاد لتسويق الكويت وجعلها من المقاصد السياحية المميزة



دارين العلي



أكد الوكيل المساعد لقطاع السياحة في وزارة الإعلام سعود الخالدي أن قطاع السياحة وبتوجيهات من وزير الإعلام والثقافة وزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري يسعى لتكامل الجهود بين الدولة والقطاع الخاص لتشجيع الاستثمار المحلي في إقامة المشروعات السياحية باعتبارها صناعة تعمل على تنمية أكثر من 30 قطاعا اقتصاديا متصلا بها ما يشكل فرصة كبيرة لتوفير فرص وظيفية للكفاءات الوطنية لتساهم في لبنة أساسية في رؤية الكويت 2035.



كلام الخالدي جاء خلال حضوره حفل توقيع الجمعية الكويتية للمهرجانات برئاسة د.طارق العبيد اتفاقية مع اتحاد مكاتب السياحة والسفر برئاسة محمد لافي المطيري لإطلاق مشروع المنصة الإلكترونية السياحية «اكتشف الكويت»، وذلك بهدف تنشيط السياحة الداخلية من خلال التعريف بأهم الأماكن الترفيهية والتراثية داخل الكويت.



ونقل الخالدي تهاني وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري، بتوقيع اتفاقية مشروع المنصة الإلكترونية السياحية التفاعلية والتي ستكون متاحة لجميع فعاليات الكويت ومهرجاناتها سواء الرسمية أو غير الرسمية في مختلف المجالات الفنية والرياضية والثقافية والاجتماعية لتكون كمرشد للزوار والسياح من خارج وداخل الكويت للتعرف على البرامج والأماكن التي يمكن زيارتها، لاسيما أن وطننا الغالي يزخر بالعديد من المقومات السياحية المتنوعة.



ولفت إلى أن قطاع السياحة في وزارة الإعلام داعم وشريك فعال في منصة «اكتشف الكويت» التي تعد إحدى علامات المرحلة الواعدة بتفعيل النشاط السياحي في الكويت التي تعتبر من الدول الجاذبة للسياحة العائلية نظرا لتميزها بالكثير من المناطق والخدمات السياحية التي تحتاج لإبرازها وتسليط الضوء عليها إعلاميا وترويجيا.



الريادة السياحية



بدوره، أكد رئيس الجمعية الكويتية للمهرجانات د.طارق العبيد أن التجمع يدشن عهدا جديدا من العمل الجاد والتعاون البناء لتسويق الكويت وجعلها من المقاصد السياحية المميزة في المنطقة من خلال إطلاق المبادرات السياحية والفعاليات الترفيهية والنشاطات الثقافية والتراثية لإعادة الريادة بأن تكون الكويت كما كانت درة للخليج وفى مصاف الدول الشقيقة المجاورة.



وأضاف ان الجمعية تعد إحدى المنظمات الأهلية المتخصصة في مجال المهرجانات والسياحة والترفية، وقد تم إشهارها في الجريدة الرسمية «كويت اليوم» من قبل وزارة الشؤون بتاريخ 10 أبريل 2021 وتسعى لأن تكون من أهم الجمعيات المتخصصة على مستوى دول التعاون الخليجي والمنطقة العربية. وأشار إلى أنه رغم أن الجمعية حديثة النشأة إلا أنها كبيرة بالمبادرات ذات الرؤية العالمية التي تطمح بأن تكون أحد المساهمين الفاعلين مع مؤسسات الدولة والقطاع الخاص لتسويق الكويت كبوابة عالمية للمهرجانات الدولية في المنطقة.



وكشف العبيد أنه ترجمة لبرنامج عمل الحكومة (2022 - 2026) والخاص بالمحور الاجتماعي والسياحي والترفيهي والشراكة المجتمعية، حيث نص البرنامج على «الاستعانة بالمنظمات الأهلية الكويتية في تقديد الدراسات والبحوث والمبادرات كل في مجالها» وعليه تعتزم الجمعية الكويتية للمهرجانات إطلاق مشروع المنصة الإلكترونية السياحية «اكتشف الكويت» لعرض الفعاليات والمهرجانات والأنشطة المختلفة وتنشيط السياحة الداخلية والأماكن الترفيهية والتراثية في الكويت تستهدف فيه استقطاب وجذب سياح وزوار إلى الكويت من مختلف جهات ودول العالم بالتعاون مع وزارة الإعلام وجميع مؤسسات الدولة المعنية.



وأوضح أن الجمعية تأمل أن تكوم هذه المنصة السياحية «اكتشف الكويت» تحت رعاية كريمة من قبل الدولة ممثلة بوزارة الإعلام، كونها مسؤولة عن تسويق الكويت خارجيا، كما أن الوزارة تضم تحت مظلتها قطاع السياحة والتراث والثقافة والفنون، وهذه المبادرة تعمل على تعزيز منظومة السياحة ورؤية الكويت الجديدة 2035 لتحويل الكويت إلى مركز مالي واقتصادي وثقافي في المنطقة.



وشدد العبيد على أن الجمعية تأمل بتعاون مستدام مع وزارة الإعلام وباقي مؤسسات الدولة ومؤسسات المجتمع المدني، حيث تحرص وفق رسالتها الوطنية الهادفة على أن تعكس توجه القيادة السياسية العليا وقرارات مجلس الوزراء في تنشيط الدورة الاقتصادية التي من جوانبها إنعاش المجال السياحي والترفيهي وتطويره ليكون رافدا لدعم الاقتصاد الوطني والإيرادات غير النفطية وتقوم على بلورة ثقافة جديدة تتعلق بالسياحة والترفية والتراث استنادا إلى منظور عصري يحاكى احتياجات ورغبات زوار الكويت وتطلعات مواطني ومقيمي الدولة بالإضافة إلى الأجيال الحالية والمستقبلية وجميع أفراد الأسرة.



تسخير كل الإمكانات



من جانبه، اعتبر رئيس اتحاد مكاتب السفر والسياحة الكويتية محمد لافي المطيري أن هذه الفعاليات تهدف لتنشيط السياحة الداخلية وأن اتحاد مكاتب السفر والسياحة يسره التعاون مع الجمعية الكويتية للمهرجانات والجهات الرسمية بالدولة لتحقيق رؤية الكويت 2035، مؤكدا ضرورة تقديم الدعم الكامل للجمعية لتحقيق غاياتها وندعو الجميع لمد يد التعاون في سبيل تحقيق هذه الغاية وهذا الهدف.



وأشار إلى أهمية السياحة الداخلية في معظم دول العالم حيث تعتمد العديد من دول العالم على تنشيط ودعم السياحة الداخلية وتسخر لهذا الغرض كل الإمكانيات لأنها تعد أحد دعائم وركائز الناتج المحلي لتلك الدول بالإضافة إلى أنها محرك كبير جدا لتوفير الآلاف من فرص العمل في تلك الدول وبالتالي فإن تنشيط السياحة الداخلية يرفع من نهضة المجتمعات الحضارية ويجعلها في مصاف الدول الرائدة.



وتم في ختام الحفل توقيع اتفاقية التعاون المشترك بين الجمعية الكويتية للمهرجانات واتحاد مكاتب السفر والسياحة الكويتية بشأن مشروع المنصة الإلكترونية السياحية اكتشف الكويت، وذلك لعرض الفعاليات والمهرجانات والأنشطة المختلفة وذلك لتنشيط السياحة الكويتية.