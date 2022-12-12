

القاهرة ـ هالة عمران



نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء المصري إنفوجرافيك يتضمن أبرز المعلومات حول تشييد مصر واحدة من أكبر مزارع الرياح في العالم، وفق أحد الاتفاقيات التي أبرمتها مصر متمثلة في شركة إنفينتي مع شركة مصدر الإماراتية خلال فعاليات قمة المناخ COP27.



وأوضح المركز ـ في بيان له امس ـ أنه سيبدأ العمل في المشروع في 2024 ومن المفترض الانتهاء منه في 2030 بتكلفة 11 مليار دولار وقدرة إنتاجية تصل إلى 10 غيغاواط، بما يعادل خمس ما تملكه المملكة المتحدة حاليا من جميع أشكال الطاقة المتجددة، مما سيزيد من فرص مصر في تصدير المزيد من الكهرباء لأوروبا والسعودية والسودان وليبيا.



يذكر أن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار قد أطلق مؤخرا تطبيق «نبتا» الخاص بتقديم أهم المعلومات وأبرز الأخبار حول أزمات المناخ عالميا ومحليا، بالإضافة إلى توفير مساحة للمستخدمين من أجل تقديم حلول ومقترحات لمواجهة أزمات المناخ.